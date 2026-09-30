Снаружи пещеры жара уже сильно сильно ударила по колониям белых горгоний – мягких кораллов, распространенных в Средиземном море. Исследователи насчитали там 61% мертвых колоний, пишет Discover wildlife. Внутри смертность оказалась более чем в 17 раз ниже.

Такую разницу ученые обнаружили в Кова-де-ла-Вака – туннелеобразной подводной пещере у островов Медес на испанском побережье Коста-Брава. Внутри немного прохладнее и значительно темнее, чем снаружи, и этого, похоже, уже достаточно, чтобы частично защитить кораллы от морских тепловых волн. Исследователи предполагают, что подобные пещеры Средиземного моря могут стать своеобразными тимчасовими сховищами для видов, которым все труднее выдерживать нагревание воды. Но даже у такой защиты есть предел.

Что дайверы увидели внутри пещеры на глубине 20 метров?

Команда Джулии Сарды из Университета Барселоны погрузилась в Кова-де-ла-Вака, чтобы сравнить белые горгонии *Eunicella singularis*, растущие внутри пещеры и непосредственно возле нее. Исследование проводилось на глубине 19–21 метр.

Кораллы – это животные, а не растения. Они относятся к кишечнополостным и состоят из множества мелких организмов – полипов, которые имеют рот, щупальца и захватывают ими планктон и частицы пищи. Часть кораллов живет в симбиозе с микроскопическими водорослями, которые вырабатывают для них питательные вещества благодаря фотосинтезу, но сами кораллы от этого растениями не становятся.

Ученые отобрали образцы у 40 колоний внутри пещеры и еще 40 – снаружи, а также измерили освещенность и температуру воды.

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Разница оказалась очень заметной. Вне пещеры кораллы получали значительно больше света и находились в несколько более теплой воде. 61 % обследованных колоний там уже были мертвыми, а лишь около 4 % не имели заметных повреждений,

– пишут авторы исследования.

Внутри ситуация была почти противоположной. Около 85 % колоний имели минимальные или вообще не имели заметных повреждений, а общая смертность была более чем в 17 раз ниже.

Кораллы – важная форма жизни / Фото Unsplash

Мы увидели, что условия внутри пещеры могут обеспечивать некоторую защиту кораллов от последствий потепления и морских тепловых волн, – отмечает Джулия Сарда.

Отличался даже размер животных. Внутри пещеры горгонии в основном вырастали до 10 – 40 сантиметров, а самые крупные достигали 42 сантиметров. Снаружи большинство колоний имело всего 10 – 20 сантиметров, а максимальная высота составляла 27 сантиметров.

Кораллы внутри пещеры не просто выживали лучше – они успешнее размножались. Вне пещеры 65 % исследованных колоний не демонстрировали репродуктивной активности, а зрелых яйцеклеток у самок исследователи вообще не обнаружили. Внутри пещеры репродуктивные показатели были значительно лучше.

Почему темная пещера спасает кораллы от жары?

Белая горгония кажется растением или подводным кустом, но на самом деле это колониальное животное. В ее тканях обитают фотосинтезирующие водоросли, которые помогают получать энергию, а сама горгония дополнительно ловит щупальцами планктон. Так система долгое время позволяла считать Eunicella singularis одним из относительно выносливых средиземноморских кораллов.

Однако повторяющиеся морские тепловые волны привели к массовой гибели даже этого вида. В пещере кораллы получают значительно меньше света. Казалось бы, для организма, частично зависящего от фотосинтезирующих водорослей, это должно было бы быть недостатком. Однако горгонии приспособились.

Исследователи обнаружили изменения в концентрации хлорофилла и соотношении фотосинтетических пигментов. Фактически симбиотические водоросли перестроили свою работу так, чтобы эффективнее использовать небольшое количество света. И темнота может давать еще одно преимущество. Когда высокая температура сочетается с интенсивным освещением, у кораллов усиливается окислительный стресс и повреждение тканей. В полутемной пещере этой дополнительной нагрузки меньше.

Температура внутри также была немного ниже. Ученые считают, что сочетание прохлады и слабого освещения, вероятно, и создает своеобразное микроклиматическое убежище. В то же время они не исключают влияния других факторов – например, движения воды или количества доступной пищи. Полностью безопасным местом пещера все равно не стала. Почти 15 % колоний внутри имели повреждения более 10 % поверхности, а 28 % не размножались. То есть даже защищенная популяция уже ощущает последствия предыдущих периодов аномально теплой воды. Именно поэтому исследователи предлагают особо охранять полутемные подводные пещеры Средиземноморья. Одной из проблем может быть даже их популярность среди дайверов, поэтому посещение таких мест, по мнению ученых, следует контролировать.