Именно поэтому случайно рассыпанная соль в разных культурах стала восприниматься как дурной знак, сообщает 24 Канал. Это могло означать расточительство, грядущие потери, ссору, измену или появление злых сил. А самый известный способ "отвести беду" – бросить щепотку соли через левое плечо.

Суеверие о соли пережило века, его корни уходят и в быт, и в религию, и в мифологию. А еще – в человеческую потребность чувствовать, что даже перед неудачей можно совершить небольшой ритуал и вернуть контроль.

Рассыпанная соль: откуда взялось это суеверие?

Самое простое объяснение связано с ценностью соли в древности. Люди и животные нуждаются в соли для жизни: натрий помогает избежать обезвоживания и необходим для нормальной работы клеток. На протяжении значительной части истории соль было сложно добывать, транспортировать и хранить, поэтому она имела большую ценность. Из-за этого рассыпать соль означало не просто навести беспорядок на столе. Это выглядело как расточительство.

Что означает рассыпанная соль / Фото unsplash

Человек, который неосторожно тратил ценный продукт, как бы сам навлекал на себя будущие потери. С экономическим значением соли связывают даже слово "salary" – "зарплата". Оно происходит от латинского sal, то есть "соль".

Римские воины, согласно распространенному объяснению, могли получать соль или выплаты, связанные с ее покупкой, в качестве части вознаграждения. Рассыпанная соль имела и социальный смысл. Если гость рассыпал ее за столом, это могли воспринять как грубость или отказ от гостеприимства. В немецкой пословице даже говорили: "Кто рассыпает соль, тот пробуждает вражду", сообщает People.

Разсыпанная соль могла означать разорванную дружбу, ведь "каждая крупинка соли станет слезой". Если соль рассыпали во время ужина, это считалось предвестником семейной ссоры. В некоторых версиях приметы неудача постигала не того, кто рассыпал соль, а человека, сидевшего ближе всего к месту, где это произошло.

Один из самых известных образов рассыпанной соли как знака предательства появляется в "Тайной вечере" Леонардо да Винчи. На картине Иуда Искариот изображен так, будто он опрокинул солонку. Впоследствии эта деталь стала восприниматься как символ грядущей измены.

Какие религиозные и мифологические корни имеет соль?

Во многих культурах соль воспринималась не только как продукт, но и как вещество с почти магическими свойствами. Ее связывали с чистотой, сохранностью, плодородием, желанием, защитой и жизнью. В христианской традиции соль часто ассоциировалась со святостью, чистотой и защитой. Поэтому ее рассыпание могло символически означать утрату этой чистоты или безопасности.

Отсюда и возникли ритуалы, призванные нейтрализовать дурной знак. Самый известный из них – бросить соль через левое плечо. Левую сторону во многих культурах связывали с опасностью, коварством и злыми силами.

В латыни слово sinistra сначала означало "левый", но со временем приобрело значение "зловещий" или "несчастливый". Согласно народным представлениям, именно за левым плечом стоит дьявол или злой дух, который ждет случая навредить. Если рассыпать соль, это якобы открывает ему путь. А если бросить соль через левое плечо, она должна ослепить или отогнать зло.

Соль считали божественным веществом, которое зло не терпит. В старинных представлениях даже говорили, что "дьявол не любит соли в своем мясе". Поэтому соль использовали в качестве защиты от нечистой силы в различных культурах. Шотландцы защищали маслобойки от ведьм кольцом из соли или бросали соль в море, чтобы ослепить фей, пишет Folk lorethurs day.

В средневековых римско-католических обрядах соль клали на язык новорожденным, чтобы защитить их до крещения. Со временем этот обычай изменился: соль стали класть в колыбель младенца. В буддизме соль использовали для очищения дома от духов. В Японии ее бросали на сцену перед выступлением, чтобы изгнать злых духов. Борцы сумо также бросают горсть соли на ринг, чтобы отогнать невидимых нежелательных гостей.

В мусульманских культурах соль могла защищать от сглаза. На Гаити существовало поверье, что соль может вернуть зомби в нормальное состояние. А еще в народных представлениях встречалось странное предостережение: если гость жалуется, что еда слишком соленая, стоит быть осторожным – возможно, это ведьма. Для древних евреев и современных иудеев соль символизирует завет между Богом и Израилем.

В "Шульхан-Арух" – важном сборнике иудейского права – упоминается даже то, какими пальцами можно подавать соль. Там указано, что для этого следует использовать два средних пальца. В других вариантах поверья использование большого пальца якобы могло навлечь смерть детей, мизинца – бедность, а также существовало предостережение, что неправильный жест может сделать человека убийцей.

Соль часто встречается и в мифах и фольклоре. В славянской традиции известна сказка об отце, который спросил дочерей, как сильно они его любят. Две старшие сравнили свою любовь с золотом и бриллиантами, а самая младшая сказала, что любит отца, как соль. Он воспринял это как оскорбление и изгнал ее. Только когда он был вынужден есть несоленую пищу, понял, что соль, как и настоящая любовь, является основой жизни. В африканских народных сказках соль также часто выступает как символ мудрости или жизненных испытаний. Ее растрата или рассыпание в таких историях может быть связано с неразумностью или несчастьями героя.

Действительно ли рассыпанная соль означает неудачу?

С научной точки зрения рассыпанная соль сама по себе не может принести беду. Но как суеверие она веками существовала в разных культурах и приобретала новые значения. В одних традициях это был знак большой ссоры или конца дружбы. В других – предупреждение о семейном конфликте. Где-то считали, что неудача ждет именно того человека, в сторону которого рассыпалась соль.

Еще существовало поверье, что из-за рассыпанной соли в дом может войти дьявол. Именно поэтому появились способы "исправить" ситуацию. Помимо бросания соли через левое плечо, ее могли бросать в огонь или в печь. Еще один странный способ – вылить вино себе на колени. Все эти действия преследовали одну цель: снять дурную примету и не дать неудаче свершиться.

Интересно, что само суеверие не исчезло даже тогда, когда соль перестала быть редким и дорогим товаром. Сегодня она уже не является роскошью, но память о ее древней ценности и защитной силе осталась в культуре.