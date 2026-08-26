Несмотря на столетия под палящим солнцем, тропическими ливнями и ветрами, рубиновый пигмент сохранился на удивление свежим, что долгое время оставалось загадкой для археологов. Секрет удивительной долговечности раскрыла международная группа исследователей в журнале Journal of Archaeological Science, сообщает Smithsonianmag.

Ученые выяснили, что древние мастера народа лооюе – матриархального общества рыбаков и охотников – изобрели сверхпрочную технологию двухслойной живописи.

Впечатляющая техника наскальной живописи / Фото baike.baidu.com

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Сначала скалу покрывали специальной грунтовкой: смесью негашеной извести, обожженных костей животных или ракушек, воды и крови. После ее высыхания наносили слой краски из местной красной глины, насыщенной оксидом железа.

Во время реакции извести с углекислым газом белки крови выступали в качестве катализатора, запуская образование кристаллов карбоната кальция. Краска прочно срослась с монолитом – в ходе современных анализов отделить пигмент удалось лишь с помощью электрической дрели.

Химический и протеомный анализы образцов выявили еще один неожиданный факт: до 97 % белков в смеси принадлежали человеку, а не животным. Ученые идентифицировали следы специфических белков (в частности, лактотрансферрина), характерных для беременных женщин и рожениц.

Это подтверждает гипотезу о том, что создание рисунков с изображением беременных женщин и сцен плодородия имело сакральное значение, а биологический материал для краски собирали во время родов как дань материнству.