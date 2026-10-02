Погребение обнаружили возле села Кусторовка в Харьковской области еще в 2013 году в ходе исследования скифских курганов V–IV веков до нашей эры. В могиле были найдены копье, нож, конская сбруя и сагайдак с 75 бронзовыми наконечниками стрел, говорится в исследовании "Всадник без головы".

Антропологический анализ показал, что мужчине было примерно 20 – 25 лет. По изменениям на его костях исследователи пришли к выводу, что он много ездил верхом и регулярно стрелял из лука. То есть образ воина-всадника здесь воссоздают не только по оружию в могиле, но и буквально по следам нагрузок на его скелете. Самая большая загадка этого захоронения – что случилось с его головой и почему над ней оказалась голова лошади.

Почему археологи считают, что мужчине действительно отрубили голову?

Могила не была разграблена или намеренно разрушена. Скелет лежал в анатомическом положении, а тафономические признаки показали, что погребальная камера некоторое время оставалась целой.

Поэтому объяснить отсутствие черепа случайной потерей уже после захоронения сложно,

– пишут авторы исследования.

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Загадочная легенда / Фото unsplash

На третьем и четвертом шейных позвонках исследователи обнаружили многочисленные тонкие надрезы, сделанные острым металлическим лезвием во время смерти или вскоре после нее. Часть следов могла появиться, когда тело очищали от мягких тканей перед транспортировкой или погребением. Один из надрезов отличался от остальных. Он проходил через верхнюю часть третьего шейного позвонка и, по заключению исследователей, мог быть непосредственным следом удара, которым мужчине отсекли голову.

Этот разрез может свидетельствовать об отсечении головы мужчины,

– отмечают авторы исследования.

Они предполагают, что причиной смерти могла быть декапитация во время боя или казнь. В то же время установить, отрубили ли голову полностью сразу или отделили окончательно уже после смерти в ритуальных целях, невозможно.

Находки хорошо согласуются и с тем, кем был этот мужчина при жизни. На его руках обнаружили комплекс изменений, характерный для лучников, а на тазе, бедренных костях, ногах и позвоночнике – признаки длительной нагрузки, связанной с верховой ездой.

В могилу вместе с ним положили и характерный набор воина: копье, нож, конское снаряжение и 75 наконечников стрел. По этому инвентарю захоронение датируют второй половиной V – первой половиной IV века до нашей эры.

Зачем над головой всадника положили голову лошади?

Лошадь, похороненная вместе с мужчиной, тоже была обезглавлена. Археозоологи определили, что животному было примерно 10 – 12 лет. На шейных позвонках лошади остались следы рубящих ударов, а голову, вероятно, отсекли между первым и вторым шейными позвонками. После этого череп еще и намеренно расрубили по диагонали.

Над местом, где должна была лежать голова мужчины, археологи нашли лишь часть конского черепа. Она находилась примерно на 20 – 25 сантиметров выше уровня человеческого скелета. Именно эта деталь и заставила исследователей предположить, что голова животного могла символически заменять утраченную голову покойного.

Полных аналогий такому обряду в Северном Причерноморье исследователи не нашли. Известны скифские захоронения, где на месте человеческой головы клали череп барана или козла, но случай из Кусторовки отличается: здесь была именно расрубленная голова лошади, да еще и расположенная не вплотную к шее, а выше.

В скифских погребальных обрядах конские черепа и сбруя могли быть связаны с жертвоприношениями и представлениями о путешествии в мир мертвых. Некоторые исследователи также считали отсеченную голову лошади своеобразным оберегом, способным защищать погребенного от злых сил или грабителей.

Но авторы работы подчеркивают: точно сказать, какой именно обряд был совершен в Кусторовке, невозможно. Они предполагают, что молодой человек принадлежал к кочевому сословию воинов-всадников и мог погибнуть в бою, возможно, вместе со своей лошадью. Его тело после смерти тщательно подготовили к погребению, но человеческой головы в могиле так и не было. Она могла остаться на поле боя или быть использована в ритуале, смысл которого спустя более двух тысяч лет археологи пока не могут восстановить.