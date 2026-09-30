В Китае сохранилась окаменелость Austronaga minuta, в которой исследователи смогли различить не только почти весь скелет, но и значительную часть пищеварительной системы – желудок, печень, тонкий и толстый кишечник.

Это самый древний известный случай сохранности столь полной пищеварительной системы рептилии, пишет ScienceDaily. Само животное было небольшим – около 60 сантиметров в длину. У него были длинная шея и хвост, большие передние конечности, приспособленные к плаванию, и значительно меньшие задние.

Ее предки жили на суше, но Austronaga уже была настолько приспособлена к жизни в море, что фактически стала специализированным водным хищником. Но самое удивительное в этой окаменелости скрывалось не в костях. Между ребрами остался темный участок, который после детального анализа оказался следами внутренних органов.

Как желудок и кишечник могли сохраниться 245 миллионов лет?

Речь идет не о желудке, который пролежал в камне 245 миллионов лет в виде куска мягкой ткани. От органов сохранились их очертания, структура и химические следы, по которым исследователи смогли определить, что именно находилось внутри тела животного.

Ученые сфотографировали окаменелость в обычном и ультрафиолетовом свете, исследовали образцы под электронным микроскопом и проанализировали их химический состав.

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Реконструкция длинношеейной морской рептилии Austronaga minuta / Фото Gabriel Ugueto

Расположение, форма и состав темных участков позволили отличить желудок от печени и кишечника, – говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances. Особенно необычно сохранилась печень. Она до сих пор имеет выраженный красноватый оттенок. Анализ показал повышенную концентрацию железа и минеральных соединений железа. Исследователи предполагают, что этот след может происходить от гемоглобина, связанного с тканями органа.

Позади желудка ученые обнаружили длинную трубчатую структуру – тонкий и толстый кишечник. В этой зоне обнаружили значительно больше фосфатов, чем в окружающей породе, а внутри сохранились даже фрагменты непереваренной пищи, вероятно, чешуи рыбы.

Именно сохранность желудка особенно удивляет палеонтологов. У других исключительно хорошо сохранившихся ископаемых животных этот орган мог исчезать даже тогда, когда часть других мягких тканей оставалась. Одно из возможных объяснений – кислая среда внутри желудка, которая после смерти ускоряет разрушение тканей.

У Austronaga этого не произошло. Точную цепочку событий, позволившую сохранить внутренние органы именно этой рептилии, авторы работы не воспроизводят. Однако место ее находки хорошо известно палеонтологам именно благодаря исключительной сохранности окаменелостей.

Austronaga происходит из так называемой биоты Луопина в китайской провинции Юньнань. Предыдущие геологические исследования этого района показали, что часть организмов попадала на морское дно в условиях очень низкого содержания кислорода. Это замедляло разложение и снижало активность животных, которые могли бы разорвать останки. Свою роль могли играть и микробные маты. Они быстро покрывали мертвые организмы и создавали вокруг них локальную бескислородную среду. Так тело дольше оставалось целым, а мягкие структуры получали шанс оставить след в породе. Для биоты Луопина именно сочетание бескислородных условий и деятельности микроорганизмов считается одним из ключевых объяснений ее исключительной сохранности.

Что внутренние органы рассказали о рептилии?

Внешне Austronaga была очень специализированным животным. Длинный хвост помогал передвигаться в воде, большие передние конечности работали подобно плавникам, тогда как задние были настолько маленькими, что почти не участвовали в плавании. При этом внутри животное оказалось на удивление "простым". У нее был большой мешкообразный желудок, состоящий всего из одной камеры. Современные птицы и крокодилы, относящиеся к более поздней ветви архозавров, имеют более сложный двухкамерный желудок.

Это показывает, что желудки архозавров изначально были довольно простыми и усложнились позже в процессе эволюции,

– объясняет один из авторов исследования Ник Фрейзер из Национальных музеев Шотландии.

Кишечник также был относительно коротким и несложным. Такое строение похоже на пищеварительную систему современных рептилий, питающихся рыбой. И здесь палеонтологи получили почти прямое подтверждение: в пищеварительном тракте Austronaga сохранились, вероятно, рыбьи чешуйки.

Открытие изменило и представления о родственниках этого животного. Austronaga не была близкой родственницей знаменитых ихтиозавров или более поздних мозазавров. Она принадлежала к другой ветви рептилий, родственной предкам архозавров – большой группе, к которой позже будут относиться крокодилы, динозавры и птицы.

Ранее считалось, что представители этой ранней линии были гораздо теснее связаны с сушей. Однако строение Austronaga показывает, что уже в среднем триасе некоторые из них успели чрезвычайно хорошо приспособиться к жизни в море,

– сообщает Штутгартский музей естествознания.

Сама окаменелость в настоящее время хранится в Пекине. Спустя 245 миллионов лет она позволяет увидеть гораздо больше, чем просто форму костей давно исчезнувшего животного: исследователи могут проследить, где находился его желудок, как проходил кишечник и даже обнаружить химический след там, где когда-то располагалась печень.