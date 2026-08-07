Это не сценарий, сочетающий в себе элементы черной комедии и абсурда. В позднем Средневековье и в начале Нового времени в Европе животных судили по всем строгим правилам человеческого судопроизводства, сообщает LiveScience.

Официальный адвокат для жуков и заключение в общих камерах УГО

Судебные дела против животных делились на две основные категории:

Светские суды над отдельными млекопитающими (чаще всего домашними животными) – за убийство или нанесение телесных повреждений человеку.

Церковные суды над вредителями (насекомыми, грызунами, червями) – их обвиняли в уничтожении урожая или распространении болезней. Животных-убийц содержали в тех же тюрьмах, что и обычных преступников.

Управляющие тюрьмами даже получали плату за питание четвероногих подсудимых. Самое интересное, что животным назначали настоящих адвокатов.

Например, в XVI веке французский юрист Бартелеми де Шассенэ прославился благодаря блестящей защите... крыс. Когда его "клиенты" не явились на судебное заседание, адвокат заявил, что повестки не были доставлены каждой крысе лично, а путь в суд для них слишком опасен из-за кошек местных жителей. Заседание пришлось отложить.

Наказание свиней и трагическая судьба животных

Самыми популярными подсудимыми среди животных были свиньи. В те времена они свободно бродили по улицам городов и деревень, часто оставаясь без присмотра.

В 1386 году во французском городе Фалез произошло громкое дело: свинью обвинили в убийстве младенца. Животное арестовали, провели полноценное расследование, а в наказание надели на нее человеческую одежду и публично казнили на площади. Суд считал, что такой ритуал должен служить предупреждением как для других хозяев, так и для самого скота.

Почему на скамье подсудимых почти не было кошек?

Среди сотен задокументированных судебных процессов над животными почти нет дел против кошек. И это вовсе не потому, что их считали слишком милыми или послушными.

Кошки не считались ценным домашним скотом или имуществом, в отличие от коров, лошадей или свиней. К тому же кошек объявляли помощниками ведьм или воплощением нечистой силы, поэтому их уничтожали без суда и следствия во время религиозных ритуалов или погромов.

Зачем это было нужно?

Для современного человека такие процессы кажутся безумием, но для средневекового мышления это имело глубокий сакральный смысл. Во-первых, люди верили, что мир создан по строгому божественному порядку, и любое преступление – даже совершенное животным – нарушает эту гармонию. Суд восстанавливал справедливость.

Во-вторых, это был способ справиться со страхом перед неподконтрольной природой. Объявив засуху или нашествие саранчи результатом козней, которые можно оспорить в суде, общество возвращало себе ощущение контроля над миром.