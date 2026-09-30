Так называемое "ржавое сокровище" случайно обнаружили во время промышленной добычи гравия у Дуная в Верхней Австрии еще в 2019 году, рассказывает Cambridge.

Теперь археологи установили, что это не менее 500 железных полуфабрикатов общим первоначальным весом примерно 1 035 килограммов – крупнейшая известная в Европе массовая находка таких изделий железного века. Подробное исследование Петера Требше из Инсбрукского университета и Марион Берранже опубликовано в журнале Antiquity.

Находка оказалась интересной не только своими размерами. Она показывает, какими большими партиями железо могли перевозить и продавать в Центральной Европе еще за несколько веков до нашей эры. А ее появление на дне Дуная, вероятно, было совершенно незапланированным.

Неожиданная находка на дне Дуная / Фото Cambridge

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Как тонна железа оказалась на дне Дуная?

Весной 2019 года рабочие в Дайнхэме заметили, что экскаватор вместе с гравием поднимает из-под воды многочисленные удлиненные железные предметы. Из-за сильной коррозии такая находка легко могла показаться обычным металлоломом.

Это не что иное, как маленькое чудо, что крупнейшая массовая находка доисторических железных слитков в Европе не оказалась у торговцев металлоломом,

– отмечает Петер Требше.

Вместо этого об находке сообщили в австрийскую службу охраны памятников, пишет Инсбрукский университет. Исследователям передали 540 отдельных фрагментов. После их сопоставления ученые насчитали 519 изделий, а минимальное количество слитков, от которых сохранилось более половины, составило ровно 500. 193 из них дошли до нашего времени в полном виде.

Сюрприз для ученых / Фото Cambridge

Это были не готовые мечи, ножи или инструменты, а железные полуфабрикаты – металл, которому уже придали удобную для транспортировки форму, но который еще предстояло превратить в конкретные предметы. Радиоуглеродное датирование образцов показало, что они относятся к позднему железному веку – латенскому периоду. Полученные диапазоны охватывают примерно IV – I века до нашей эры, хотя археологический контекст указывает прежде всего на рост производства железа в III – II веках до нашей эры.

Самое интересное – где именно их нашли. Слитки лежали в районе древних рукавов Дуная, поэтому исследователи уверены, что это речная находка. Скорее всего, они были частью торгового груза, который перевозили вниз по течению и потеряли во время кораблекрушения. Самой лодки археологи не нашли, поэтому кораблекрушение остается наиболее вероятной версией, а не доказанным фактом.

Перевезти такой вес для того времени было вполне возможно. Известные из позднего железного века лодки-долбанки могли брать более тонны груза, а еще более крупные партии перевозили на плотах или более крупных деревянных судах, отмечают авторы исследования.

Неужели железа действительно хватило бы на 500 мечей?

Приблизительный начальный вес всего груза составлял 1 035 килограммов. Чтобы показать его масштаб, исследователи перевели эту цифру в гораздо более понятные единицы.

Железные полуфабрикаты, найденные в Дайнхаме, весят около одной тонны железа, чего достаточно, чтобы выковать примерно 500 мечей,

– объясняет Петер Требше.

Даже с учетом потерь металла в процессе работы кузнец мог получить из такого груза оружие для большой группы воинов. Альтернатива выглядит не менее впечатляюще: из тонны железа можно было изготовить около 8 тысяч больших железных гвоздей. Их хватило бы почти на половину семикилометровой оборонительной стены большого укрепленного поселения Манхинг на территории современной Баварии.

Вероятно, именно из Баварии и происходил этот металл. Выше по течению Дуная археологи знают несколько больших районов выплавки железа латенского периода. Ближайший из них располагался возле укрепленного поселения Кельхайм примерно в 220 километрах от места находки. Похожие по форме полуфабрикаты также известны в районе между Манхингом, Кельхаймом и Верхним Пфальцем. Окончательное происхождение металла еще проверяют с помощью анализа микроэлементов.

Но больше всего археологов поразила не возможность выковать из груза сотни мечей, а сам факт существования партии такого размера.

Невероятно, что такое большое количество железа перевозилось одновременно и было доступно в рамках одной обменной операции в позднем железном веке,

– отмечает Требше.

Железо в то время уже было одним из ключевых материалов для оружия, инструментов и строительства, но масштабы его торговли воссоздать сложно: полуфабрикаты часто трудно датировать, а сильно проржавевшие образцы могли просто не попадать в археологические коллекции.