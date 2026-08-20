Такие паспорта появились не после 1991 года и не в советское время, сообщает 24 Канал. Решение о собственном украинском заграничном паспорте Украинская Центральная Рада начала оформлять еще в конце 1917 года, а вместе с законами о гражданстве УНР он стал одним из очень конкретных атрибутов восстановленной украинской государственности.

Документы, которые называли паспортами, существовали на украинских землях и раньше. Но здесь есть принципиальная разница: во времена имперского порабощения они выдавались властями государств, в состав которых входили украинские земли.

В то же время документы, которые называли паспортами или "пашпортами", выдавали украинские органы власти еще в XVIII веке – в частности, в Гетманщине и на Запорожской Сечи. Они служили преимущественно удостоверениями и разрешениями на передвижение и не были паспортами гражданина в современном понимании.

Принципиально новый этап начался в 1917–1918 годах, когда УНР создала собственный институт гражданства, а заграничный паспорт стал документом гражданина украинского национального государства и подтверждал его право на консульскую защиту.

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Имели ли украинцы паспорта до появления собственного государства?

На подроссийских украинских землях паспорта и другие документы для передвижения использовались задолго до ХХ века. Институт истории Украины НАН Украины отмечает, что в 1803 году в Российской империи появились печатные паспорта с гербовыми печатями для купцов, мещан и отдельных других категорий населения.

Так выглядели первые документы / Коллаж 24 Канала

Впоследствии паспортная система все больше служила не только для удостоверения личности или поездки за границу, но и для контроля за перемещением подданных, налогами и рекрутской повинностью. В начале ХХ века на украинских землях уже можно было встретить паспортные книжки с записями о месте жительства, семейном положении, военной службе и других сведениях.

Один из сохранившихся документов, описанных Государственной миграционной службой, был выдан в 1915 году. Такие книжки могли насчитывать около 20 страниц и содержать данные о жене и детях владельца. Но называть их "первыми украинскими паспортами" неправильно. Это были документы имперского государства, под властью которого находилась часть Украины. На западноукраинских землях действовали документы других государственных систем. Украинец мог иметь паспорт, но не паспорт Украины. Именно это различие становится ключевым после революционных событий 1917 года.

Когда появился первый паспорт украинского государства?

Вопрос о собственных заграничных документах украинские власти подняли еще до формального провозглашения независимости УНР. 28 ноября 1917 года Генеральный секретариат рассмотрел предложение генерального секретаря по международным делам Александра Шульгина.

В протоколе было зафиксировано решение признать "принципиально желательным" выдавать гражданам Украинской Республики, планировавшим выезд за границу, паспорта именно Украинской Республики.

Исследовательница Екатерина Петриченко называет ноябрь 1917 года моментом официального введения украинского заграничного паспорта. После провозглашения независимости 22 января 1918 года этот вопрос получил более четкую юридическую основу.

2 марта Украинская Центральная Рада приняла Закон "О гражданстве Украинской Народной Республики", а 4 марта – закон о регистрации гражданства. Это важная деталь. Заграничный паспорт УНР был не просто разрешением на пересечение границы. Он удостоверял гражданство человека и его право на консульскую защиту своего государства. Получить его мог гражданин УНР. Впервые за долгое время в таком документе Украина фигурировала не как место рождения внутри чужой империи, а как государство, гражданином которого был человек.

Что писали в украинском паспорте более 100 лет назад?

Единого образца для всех паспортов УНР не существовало. В архивах сохранились обычные заграничные паспорта на 24, 16 и 4 страницы, а также дипломатические и временные документы. Обложки могли быть синими, серыми, фиолетовыми или желтоватыми. На страницах размещали тризуб.

Документы были приспособлены для международных поездок. Записи делали на украинском и французском языках, а в некоторых вариантах добавляли немецкий. О человеке могли записать значительно больше, чем в современной ID-карте: место и дату рождения, профессию, рост, цвет волос и глаз, форму лица и особые приметы. В паспорте были фотография и собственноручная подпись.

Иногда указывали религию, например, в паспорте Владимира Панькова, выданном дипломатической миссией УНР в Копенгагене в 1919 году, было указано, что у него были темные волосы, серые глаза, темные брови и усы, он был среднего роста и принадлежал к греко-католической церкви.

Паспорт УНР / Коллаж 24 Канала

Еще более красноречиво выглядит паспорт Екатерины Грушевской – дочери Михаила Грушевского. Его выдала Чрезвычайная дипломатическая миссия УНР в Праге 22 апреля 1919 года. На четырех страницах были изображены трезубец, фотография и подпись Екатерины.

Текст был написан на украинском, чешском, французском и немецком языках. В графе "цель поездки" указывалось, что она направляется в Голландию и Швейцарию с научной целью. В документе ее описывали как студентку среднего роста с круглым лицом и светлыми волосами.

За паспорт заплатили 8 гривен гербового сбора и еще 2 гривны канцелярского сбора. В паспорта могли вписывать и членов семьи. В документе судьи Ростислава Лащенко, например, указано, что вместе с ним в Прагу едут жена Мария, дочь Галина и сын Олег.

Что стало с украинскими паспортами после поражения УНР?

Потеря Украинской Народной Республикой контроля над территорией не означала мгновенного исчезновения ее документов. Украинские дипломатические миссии, консульства и паспортные отделы за рубежом продолжали выдавать паспорта гражданам и украинским эмигрантам.

Позже для многих людей без гражданства все большее значение приобрели "нансеновские" паспорта. Сохранились паспорта Михаила и Екатерины Грушевских, Ивана Липы, Филиппа Деркача и других украинцев. В некоторых случаях новой украинской власти приходилось работать даже со старыми имперскими бланками: двуглавого орла перечеркивали или перекрывали печатью с трезубцем.

Эта деталь хорошо иллюстрирует сам момент перехода. Украинское государство не просто меняло название документа – оно заменяло символы империи своими. Но государственность УНР была уничтожена большевистской Россией. Последующие десятилетия для Украины стали временем советского господства, массовых репрессий, насильственной коллективизации, Голодомора и жесткого контроля государства над повседневной жизнью. И паспорт в этой системе приобрел совершенно иное значение.

Почему миллионы украинцев в СССР годами не имели паспортов?

После установления большевистского режима старую систему внутренних паспортов сначала отменили. В 1919 году для работающих ввели трудовые книжки, которые привязывали человека к месту работы и давали право на продовольственные карточки. В 1923 году их заменили удостоверения личности, а с 1925 года начала действовать обязательная прописка. 27 декабря 1932 года руководство СССР ввело единую паспортную систему и обязательную прописку. Через несколько дней соответствующее постановление было принято и в Украинской ССР.

Паспорт получали прежде всего жители городов, рабочих поселков, совхозов и новостроек. Большинство крестьян остались без него. Для Украины, где огромная часть населения жила в селах, последствия были особенно ощутимы. Отсутствие документа было не просто бытовым неудобством. Оно фактически привязывало крестьян к месту жительства.

Самовольный выезд мог караться штрафом до 100 рублей, а повторное нарушение – лишением свободы на срок до трех лет. Даже в 1950-х годах сельские жители без паспорта не могли покидать место жительства более чем на 30 суток без специальной справки.

Эти ограничения действовали в один из самых трагических периодов украинской истории. Исследование Института истории Украины НАН Украины о положении Подолья прямо называет введенный в 1932 году паспортный режим одним из дополнительных средств удержания голодающего населения в селах.

Лишь в 1974 году новое положение распространило выдачу паспортов на всех граждан СССР, в том числе на жителей сел. Полная паспортизация началась в 1976 году и завершилась в 1981 году. После восстановления независимости Украина вновь обрела собственную паспортную систему.

Когда появились современные паспорта?

26 июня 1992 года Верховная Рада утвердила Положение о паспорте гражданина Украины. В 1993 году документ был издан в новой редакции, а впоследствии знакомая паспортная книжечка с тризубом стала обычным документом граждан независимого государства. С 2016 года началось оформление паспортов в форме ID-карты – небольшого пластикового документа с электронным носителем и многоуровневой защитой.

Между паспортом Екатерины Грушевской 1919 года и современной украинской ID-картой – более века, несколько государственных режимов и десятилетия утраченной независимости. Но начало этой истории лежит не в 1991 году. Еще во время Украинской революции человек мог оформить паспорт с тризубом и предъявить его за рубежом как документ гражданина Украинской Народной Республики. Именно тогда паспорт впервые стал не бумагой чужого государства на украинской земле, а документом собственной Украины.