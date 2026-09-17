Один из самых молодых и прогрессивных городов нашей страны на протяжении 40 лет был вынужден носить имя советского чекиста, террориста и агента госбезопасности. Лишь недавно это уникальное полесское поселение окончательно сбросило с себя идеологическое клеймо, вернув себе название, зафиксированное в архивах еще во времена средневековья.

Тайна древнего Гвараша и советское переименование

Хотя статус города этот населенный пункт получил лишь во времена строительства атомного гиганта, его корни уходят в глубину веков. Первое письменное упоминание о полосском поселении датируется еще 1577 годом, когда оно фигурировало в исторических документах под загадочным названием Гвараш, этимологию которого лингвисты до сих пор считают неразгаданной тайной.

У Вараша очень древняя история / Фото "Вестник Полесья"

Новая страница истории открылась в 1973 году, когда среди густых лесов рядом с селом развернулось масштабное всесоюзное строительство Ровенской атомной электростанции. Рабочий поселок быстро разрастался как город энергетиков, однако уже в 1977 году коммунистическая верхушка решила закрепить за ним пропагандистский ярлык, окрестив его Кузнецовском – в честь советского диверсанта и разведчика Николая Кузнецова.

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Возвращение к корням и сердцу атомной энергетики

Чужое название фигурировало на городских вывесках почти четыре десятилетия, пока в 2016 году в рамках масштабной декоммунизации городу торжественно не вернули его подлинное историческое название – Вараш. Сегодня это мощный и динамичный город-спутник Ровенской АЭС, что обеспечивает бесперебойную работу четырех гигантских энергоблоков.

Его визитной карточкой и узнаваемым символом стали колоссальные охладительные градирни, которые видны за десятки километров. Помимо стратегического статуса ядерного сердца региона, обновленный Вараш превратился в активную площадку для туристических маршрутов и всеукраинских спортивных мероприятий, доказав, что будущее гораздо сильнее искусственно навязанного советского прошлого.