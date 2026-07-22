Бутылка не делает воду чище автоматически, а кран не означает грязную воду по умолчанию, сообщает научный проект "Птица шо?". Все зависит от источника, способа очистки, состояния труб, условий хранения и даже от того, как долго вода простояла в таре.

Почему бутылка еще не означает более чистую воду?

В магазине под названием "бутилированная вода" могут продавать совершенно разные продукты. Первая категория – природная минеральная или родниковая вода. Ее добывают из подземных скважин, а состав формируется естественным образом, пока вода проходит через слои пород, песка и почвы. Такую воду нельзя радикально изменять на заводе. Ее могут очистить от мелких механических примесей или насытить газом, но главная идея в том, что она должна сохранить природное происхождение и состав.

Какую воду лучше пить / Фото unsplash

Есть еще очищенная питьевая вода. Ее источником может быть река, водоем или даже городской водопровод. На заводе такую воду глубоко очищают, иногда почти до состояния дистиллированной, а затем могут искусственно добавлять минералы для вкуса. То есть вода в бутылке не всегда происходит из горного источника, даже если этикетка намекает именно на это.

NRDC отмечает, что нет гарантии, что бутилированная вода чище водопроводной. Более того, часть воды, которую продают в пластиковых бутылках, фактически может быть водой из водопровода – иногда дополнительно очищенной, а иногда нет.

Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, – не дизайн бутылки, а этикетка. Если там указаны конкретный источник, номер скважины и место происхождения, это одно дело. Если информация размыта, перед вами может быть просто технологически обработанная вода в красивой упаковке.

Отдельный вопрос – сама тара. Большинство бутилированной воды продают в пластиковых бутылках. Пластик не является абсолютно нейтральным материалом, особенно если вода долго стоит на складе, нагревается в машине или хранится на солнце. В таком случае чистота воды зависит уже не только от завода, но и от всего пути до магазина. Вода могла быть качественно очищена на производстве, но затем месяцами находиться в условиях, которые не добавляют ей преимуществ.

Почему вода из-под крана не всегда хуже?

Водопроводная вода часто уступает бутилированной в восприятии, но не обязательно в реальной чистоте. Когда она выходит из городской станции очистки, то, как правило, уже прошла несколько этапов подготовки: отстаивание, фильтрацию и обеззараживание.

BBC отмечает, что вода из-под крана проходит тщательную обработку: из нее удаляют частицы, органику и микроорганизмы. Хлор в этой системе нужен не для запаха, а для того, чтобы вода оставалась защищенной, пока проходит по трубам к дому. Именно запах хлора многих пугает, хотя с точки зрения очистки он часто означает не загрязнение, а остаточную защиту в водопроводной сети. Другое дело, что вкус и запах такой воды могут быть неприятными, даже если на станции она соответствовала нормам.

Главное слабое звено воды из-под крана – не всегда сама вода, а трубы. Во многих городах сети старые и изношенные. Внутри них может скапливаться ржавчина, осадок и биопленка. Именно на последних километрах вода, вышедшая со станции чистой, может потерять часть своего качества. Поэтому вода из-под крана бывает нестабильной.

Вода из-под крана или бутилированная вода / Фото unsplash

Сегодня она прозрачная и без постороннего запаха, а завтра может стать рыжеватой, с привкусом или осадком. Особенно это заметно после ремонтов, аварий, перепадов давления или длительных отключений воды.

В украинских условиях этот вопрос стоит еще острее из-за состояния части инфраструктуры. Когда давление в сети падает, в старых трубах могут подниматься отложения, а после запуска насосов поток несет их к кранам в квартирах и домах.

Что же все-таки чище?

Если сравнивать воду на станции очистки и воду в закрытой бутылке от ответственного производителя, однозначного победителя нет. BBC прямо заключает: и водопроводная, и бутилированная вода должны соответствовать стандартам. Разница часто заключается не в том, что одна "чистая", а другая "грязная", а в том, как именно их очищают и контролируют.

Если водопровод в городе работает стабильно, трубы в доме в нормальном состоянии, а вода не имеет осадка или странного цвета, она не обязательно уступает бутилированной. А после правильно подобранного домашнего фильтра может быть даже лучшим вариантом для ежедневного использования. Если же в доме старые трубы, вода часто меняет цвет, имеет осадок или после аварий течет мутной, тогда бутилированная вода может быть более чистым решением в конкретный момент. Но и здесь важно обращать внимание на источник, производителя, условия хранения и саму тару.