Однако за сказочной внешностью аконита северного (более известного в народе как волчий яд) скрывается одно из самых опасных растений нашей природы.

Слюна Цербера и стрелы охотников

Мистическая репутация сопровождает волчье зелье еще с седых времен. Согласно древнегреческому мифу, это растение выросло из ядовитой слюны трехглавого пса Цербера, когда Геракл вытащил адского монстра на свет из подземного царства Аида.

Это растение было известно что в Античности / Фото "Лесовица"

Украинское же название "волчья трава" имеет гораздо более прагматичное и кровавое происхождение. Задолго до появления огнестрельного оружия предки использовали концентрированный сок этого растения для смазывания наконечников стрел и копий, отправляясь на охоту на диких хищников.

Почему красивый цветок смертельно опасен?

Главное оружие волкобоя – сверхмощный алкалоид аконитин. Это вещество быстро поражает нервную систему и сердечно-сосудистую деятельность. Яд настолько токсичен, что опасность представляет даже банальное желание сорвать букет: токсины способны проникать в организм через микротрещины на коже.

Но, несмотря на смертоносность для млекопитающих, аконит является ценным медоносом для шмелей и больших насекомых, которые легко добираются до сладкого нектара в глубине "шлема". Если во время прогулки по лесу вы встретите эти фиолетовые "капюшоны" – остановитесь, сделайте несколько фото на память, но оставьте растение нетронутым, это лучше для вашей же безопасности.