Их растирали в порошок, делали настойки и использовали в качестве средства от самых разных болезней – от головной боли до чумы. В это верили не только бедные или суеверные люди, но и состоятельные европейцы, врачи и даже представители элиты, рассказывает UNISQ.

Со временем мумии перестали употреблять в пищу в качестве лекарства, но не исчезли из европейского воображения. В XIX веке они стали частью другой странной моды: их привозили на вечеринки и показывали гостям в качестве жуткого развлечения.

Почему люди верили, что мумии могут лечить?

Вера в целебную силу мумий сохранялась в Европе на протяжении веков. Препарат, известный как "мумия" или mumia, изготавливали из мумифицированных тел. Его продавали в аптеках, и его употребляли люди разного достатка.

К XII веку аптекари уже использовали растертые мумии в качестве вещества с якобы особыми лечебными свойствами. После этого мумии оставались прописанным лекарством еще примерно 500 лет. В мире без антибиотиков врачи искали любые средства, которые казались убедительными. Поэтому в ход шли растертые черепа, кости и человеческая плоть. Такие препараты могли назначать от головной боли, отеков или даже чумы.

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Люди верили в лечебные свойства мумий / Коллаж 24 Канала

Не все в это верили. Королевский врач Ги де ла Фонтен сомневался, что mumia действительно обладает лечебными свойствами. В 1564 году в Александрии он видел поддельные мумии, изготовленные из тел умерших крестьян. Это показывало, что людей можно было легко обмануть: они не всегда покупали настоящие древнеегипетские мумии.

Но сам факт подделок говорит о другом: спрос был настолько большим, что настоящих мумий из египетских гробниц просто не хватало. Аптекари и травники продавали лекарства из мумий даже в XVIII веке. То есть это была не короткая причуда, а длительная медицинская мода, которая держалась на вере в силу человеческих останков.

Почему свежие человеческие останки тоже считались лекарством?

Не все врачи считали, что сухие древние мумии – лучший вариант. Некоторые полагали, что свежее мясо и кровь обладают жизненной силой, которой уже не было в давно умерших телах. Эта идея также находила отклик даже среди высшей знати.

Английский король Карл II после приступа судорог принимал лекарства, приготовленные из человеческих черепов. А до 1909 года врачи еще довольно часто использовали человеческие черепа для лечения неврологических заболеваний. Для королевской и социальной элиты употребление мумий могло казаться почти соответствующим их статусу. Врачи утверждали, что mumia происходит от фараонов. Таким образом, получалась жуткая логика: короли лечились останками королей.

С точки зрения современного человека это звучит как каннибализм, замаскированный под медицину. Но для многих европейцев того времени это было не ужасом, а частью привычной фармакологии.

Когда мумии превратились в развлечение?

К XIX веку мумии уже почти не воспринимались как лекарство. Но интерес к ним не исчез. Он просто изменил форму. После первой экспедиции Наполеона в Египет в 1798 году интерес европейцев к древнеегипетской культуре резко возрос. Путешественники XIX века могли привозить в Европу целые мумии, купленные прямо в Египте.

В викторианскую эпоху появилась мода на "вечеринки разворачивания". На таких частных мероприятиях египетские мумии разворачивали перед гостями. Первые подобные события еще хотя бы имели вид научности или медицинской пристойности. В 1834 году хирург Томас Петтигрю размотал мумию в Королевском колледже хирургов. В то время вскрытия и операции могли проводиться публично, поэтому это преподносилось как еще одно медицинское мероприятие.

Но со временем даже мнимый научный смысл исчез. Мумии больше не были лекарством – они стали зрелищем. Хозяин вечеринки, который мог развлечь гостей разворачиванием настоящей мумии, демонстрировал и богатство, и доступ к экзотической жуткой вещи. Людей привлекало именно зрелище: как из-под бинтов постепенно появляются высохшая плоть и кости. На такие мероприятия приходили и в частные дома, и в залы научных обществ. А алкоголь делал публику еще более шумной и восторженной.

Почему мода на мумии начала угасать?

В начале XX века вечеринки с разворачиванием мумий постепенно прекратились. Что раньше казалось увлекательным развлечением, стало восприниматься как дурной вкус. А разрушение археологических находок все чаще воспринималось как утрата, а не как шоу.

Затем открытие гробницы Тутанхамона вновь разжегло увлечение Древним Египтом. Оно повлияло даже на стиль ар-деко: египетские мотивы появлялись в дизайне дверей, часов и других предметов. Когда в 1923 году внезапно скончался лорд Карнарвон, финансировавший экспедицию к гробнице Тутанхамона, его смерть имела естественные причины. Но ее быстро связали с новым суеверием – "проклятием мумии". Так мумии вновь стали частью массовой культуры. Уже не как лекарство и не как ужин с разворачиванием тела, а как источник страха, легенд и мистики.