Інтернет-медіа поза законом: у столиці стартував медіафорум Kyїv Media Week 2021

Учасники 11 Міжнародного медіафоруму Kyїv Media Week 2021 обговорювали вплив пандемії на медійний ринок України і світу. Головною темою заходу вперше став ринок цифрових ЗМІ.

Через пандемію коронавірусу інтернет-медіа стрімко пішли вгору. Тож назріло питання законодавчого регулювання сучасного ринку медіа, значну частину якого тепер становлять цифрові ЗМІ.

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У Євросоюзі очікують на закон про інтернет-медіа

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко певен, що без закону про інтернет-медіа Україна не виконує певні зобов'язання. Зокрема, перед Євросоюзом щодо аудіовізуальних послуг.

У законний спосіб ми ніяк не впливаємо на інтернет-видання, які складають у великих містах основу для користування інформацією,

– відзначив Ткаченко.

В Офісі Ради Європи в Україні розповідають, що законодавство відповідно до стандартів ЄС дозволить співпрацювати з країнами-членами Євросоюзу.

"Це партнерство в обидва боки. Ситуація, яка буде вигідною для обох сторін", – підкреслив голова Офісу Ради Європи в Україні Стен Ньорлов.

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У медіабізнесі розвинулись колаборації

Війна з Росією навчила учасників медіаринку орієнтуватися на українського та європейського глядача. Пандемія ж посприяла більшій ефективності процесів виробництва продукту.

За словами керівниці медіафоруму Катерини Удут, з'явилося більше можливостей до різноманітних колаборацій між виробниками та телеканалами, а також між онлайн-платформами та телеканалами.

Розширилися можливості до міжнародної копродукції. Люди більше прагнуть цього і вбачають більше потенціалу,

– розповіла керівниця форуму.

Українські глядачі прагнуть локального контенту

Українські глядачі хочуть більше локального контенту, який показує реалії нашого життя. Бажання споживати власний медіапродукт – це світовий тренд. Так само як і зростання інтересу глядача до серіалів.

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Голова Держагентства України з питань кіно Марина Кудерчук зауважує, що є розвиток серіальної та кінопродукції. Якщо є потреба у серіалах, то глядачеві варто їх давати.

"Є розвиток і серіальної, і кінопродукції. Я вважаю, що це правильно, що держава підтримує всі напрями. Минулого року (2020 рік – 24 канал) – це перший рік, коли ми підтримували серіали в Держкіно. Цього року (2021 рік – 24 канал) показники виросли на 30%. Фінансування цьогоріч більше і кіновиробництва", – зазначила Кудерчук.

Результати дослідження медіаринку України

З початку російсько-української війни частку російських серіалів практично повністю посіли вітчизняні серіали. Якщо раніше це були переважно лише мелодрами, то зараз знімають усе більше детективів та комедій.

Як минув медіафорум Kyїv Media Week 2021: дивіться відео

На медіафорумі Kyїv Media Week 2021 анонсували великі ґрунтовні дослідження медіаринку України. Результати мають оприлюднити у жовтні 2021 року.