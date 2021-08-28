Ірина Шиба працює над розв'язанням проблем в українському правосудді. Її авторська програма "Честь і НЕчесть" на 24 каналі стартувала у 2018 році.

До слова Від звичайного архіву до 1 мільйона підписників: як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"

Проєкт націлений на те, аби не просто показати історії про доброчесних і недоброчесних суддів, а донести глядачу, що захищати свої права можливо попри різноманітні стереотипи.

"Тема судів не була популярною на той час. Це не цікавило тих, хто сам не приходив у суди. Але на каналі розуміли, що це важливо, тож мій колега Роман Маселко почав блог про судову реформу. А ми з колегами "Честь і НЕчесть" – як висвітлення глобальнішої теми", – пригадала Ірина Шиба.

Зверніть увагу! Всі випуски програми "Честь і НЕчесть" можна знайти на сайті 24 каналу або ж на нашому ютуб каналі. За словами авторки, інколи єдиним способом добитися справедливості може бути розголос. Однак потрібно вміти правильно цим скористатись і не зашкодити. ЗМІ мають знаходити баланс між висвітленням і допомогою.

"Мені не вистачає якісної судової журналістики: опису судових процесів, рішень, причин і наслідків… іТреба доносити інформацію про справедливе правосуддя, комунікувати його. Тобто участь журналістів може примножувати справедливість", – вважає правозахисниця.

Правосуддя має не лише вершитися – це повинно бути беззаперечно помітним і наочним,

– наголосила Ірина Шиба.

Що відомо про проєкт "30 до 30"

Організаторами проєкту є Премія імені Георгія Ґонґадзе та The Ukrainians. До списку лауреатів увійшли 30 молодих медійниць та медійників, які роблять важливий вклад у своїй професії.

"Вони відважно беруться за складні теми, часто йдуть проти течії та подають свої історії з новітнім підходом – так, аби достукатись до читачів, глядачів, слухачів у час інформаційної какофонії та популізму", – мовиться на сайті The Ukrainians.

Головні критерії для формування списку:

вік – до 30 років;

інноваційність у способах донесення інформації;

вірність принципам незалежної журналістики.

До складу журі увійшли 13 експертів та експерток, серед них – Дарія Бадьйор, Ігор Балинський, Мирослава Барчук, Мирослава Ґонґадзе, Борис Давиденко, Лариса Денисенко, Отар Довженко, Діана Дуцик, Павло Казарін, Інна Кузнецова, Наталія Лигачова, Олена Притула, Андрій Яніцький.