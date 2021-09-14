Интернет-медиа вне закона: в столице стартовал медиафорум Kyiv Media Week 2021
Источник:24 канал
Участники 11 международного МедиаФорума Kyiv Media Week 2021 обсуждали влияние пандемии на медийный рынок Украины и мира. Главной темой мероприятия впервые стал рынок цифровых СМИ.
Из-за пандемии коронавируса интернет-медиа стремительно пошли вверх. Поэтому назрел вопрос законодательного регулирования современного рынка медиа, значительную часть которого теперь составляют цифровые СМИ.
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В Евросоюзе ожидают закон об интернет-медиа
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко уверен, что без закона об интернет-медиа Украина не выполняет определенные обязательства. В частности, перед Евросоюзом относительно аудиовизуальных услуг.
Законным образом мы никак не влияем на интернет-издания, которые составляют в крупных городах основу для пользования информацией,
– отметил Ткаченко.
В Офисе Совета Европы в Украине рассказывают, что законодательство в соответствии со стандартами ЕС позволит сотрудничать со странами-членами Евросоюза.
"Это партнерство в обе стороны. Ситуация, которая будет выгодной для обеих сторон", – подчеркнул глава Офиса Совета Европы в Украине Стэн Ньорлов.
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В медиабизнесе развились коллаборации
Война с Россией научила участников медиарынка ориентироваться на украинского и европейского зрителя. Пандемия же поспособствовала большей эффективности процессов производства продукта.
По словам руководительницы медиафорума Екатерины Удут, появилось больше возможностей для различных коллабораций между производителями и телеканалами, а также между онлайн-платформами и телеканалами.
Расширились возможности к международной копродукции. Люди больше стремятся к этому и видят больше потенциала,
– рассказала руководительница форума.
Украинские зрители хотят локального контента
Украинские зрители хотят больше локального контента, который показывает реалии нашей жизни. Желание потреблять собственный медиапродукт – это мировой тренд. Так же как и рост интереса зрителя к сериалам.
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Председатель Госагентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук отмечает, что есть развитие сериальной и кинопродукции. Если есть потребность в сериалах, то зрителю стоит их давать.
"Есть развитие и сериальной, и кинопродукции. Я считаю, что это правильно, что государство поддерживает все направления. В прошлом году (2020 год – 24 канал) – это первый год, когда мы поддерживали сериалы в Госкино. В этом году (2021 год – 24 канал) показатели выросли на 30%. Финансирования в этом году больше и кинопроизводства", – отметила Кудерчук.
Результаты исследования медиарынка Украины
С начала российско-украинской войны долю российских сериалов практически полностью заняли отечественные сериалы. Если раньше это были преимущественно только мелодрамы, то сейчас снимают все больше детективов и комедий.
Как прошел медиафорум Kyiv Media Week 2021: смотрите видео
На медиафоруме Kyiv Media Week 2021 анонсировали крупные тщательные исследования медиарынка Украины. Результаты должны обнародовать в октябре 2021 года.