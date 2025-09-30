"Спланована операція": експосол США в Україні назвав 2 глобальні цілі провокацій Росії в Європі
- Експосол США Стівен Пайфер зазначив, що російські провокації в європейському повітряному просторі мають конкретні цілі.
- Інциденти, включаючи польоти російських дронів і винищувачів у Польщі, Естонії та інших країнах, є частиною спланованої операції Росії.
В останні тижні відбуваються постійні порушення повітряного простору європейських країн. Зокрема, у Польщу залетіли майже 19 російських дронів, а в Естонію – три МіГ-31 з Росії. Ці та інші інциденти є ретельно спланованими.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, наголосивши, яку мету мають росіяни, коли здійснюють вторгнення у повітряний простір європейських країн. Також 29 вересня у Норвегії зафіксували безпілотник, який кружляв над газовим родовищем Equinor у Північному морі.
До теми Дрони втретє літали над Данією, поліція "нічого не знайшла": все про резонансний інцидент
До яких наслідків можуть призвести подальші провокації росіян?
Пайфер вказав на те, що кількість порушень повітряного простору європейських країн значно зросла після зустрічі в Алясці між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним.
Це випробування не лише НАТО, а й для самого Трампа. І Альянс має дати рішучішу відповідь, ніж ту, яку ми бачили досі. Коли 19 дронів, а не один і не два, залетіли на територію Польщі, це вже не помилка і не випадковість, а спланована операція,
– впевнений експосол США в Україні.
Він пояснив, що дії росіян є небезпечними. Проте ситуація може ще погіршитись, якщо Росія вважатиме, що їй усе зійде з рук. Тоді можливі нові провокації, що призведуть до небажаного прямого зіткнення.
Зверніть увагу! Аналітики вважають, що дії Росії щодо порушення повітряного простору держав НАТО мають на меті розколоти Європу і США та підірвати єдність країн-членів Альянсу. Москва демонструє у такий спосіб нездатність європейських країн захистити власний повітряний простір.
Росіяни цими провокаціями переслідують дві основні цілі:
- збір інформації, адже такі польоти перевіряють ефективність протиповітряної оборони НАТО та її здатність відстежувати дрони і винищувачі;
- спроба показати слабкість НАТО, продемонструвати, що Росія може здійснювати такі провокації і залишатися безкарною.
Стівен Пайфер підкреслив, що НАТО має об'єднатися і виробити жорсткішу відповідь, щоб зупинити російські провокації. Інакше вони продовжаться і можуть стати ще небезпечнішими.
Інциденти з порушенням повітряного простору в європейських країнах: що відбувається?
- У Польщу 10 вересня залетіли щонайменше 19 російських дронів. У небо були підняті винищувачі, які збили 4 безпілотники.
- У Румунії 13 вересня також зафіксували російський безпілотник. Для моніторингу повітряної ситуації вилетіли винищувачі, які супроводжували БпЛА, поки він не зник з радарів.
- Повітряний простір Естонії 19 вересня порушили 3 російські винищувачі МіГ-31, які перебували там 12 хвилин. Коли піднялися у повітря літаки НАТО, росіяни покинули територію країни.
- Вже 22 вересня у Данії, Швеції та Норвегії зафіксували невідомі дрони. У Копенгагені навіть було тимчасово закрито аеропорт. У Норвегії БпЛА літали над військовою базою. Також 28 вересня через виявлений у норвезькому небі дрон довелося розвернути пасажирський літак, який летів з Осло до Бардуфосса. Крім того, через проліт дрона була призупинена робота аеропорту у Тромсе.