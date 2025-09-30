"Спланированная операция": экс-посол США в Украине назвал 2 глобальные цели провокаций России в Европе
- Экс-посол США Стивен Пайфер отметил, что российские провокации в европейском воздушном пространстве имеют конкретные цели.
- Инциденты, включая полеты российских дронов и истребителей в Польше, Эстонии и других странах, являются частью спланированной операции России.
В последние недели происходят постоянные нарушения воздушного пространства европейских стран. В частности, в Польшу залетели почти 19 российских дронов, а в Эстонию – три МиГ-31 из России. Эти и другие инциденты являются тщательно спланированными.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер, подчеркнув, какую цель имеют россияне, когда осуществляют вторжение в воздушное пространство европейских стран. Также 29 сентября в Норвегии зафиксировали беспилотник, который кружил над газовым месторождением Equinor в Северном море.
К каким последствиям могут привести дальнейшие провокации россиян?
Пайфер указал на то, что количество нарушений воздушного пространства европейских стран значительно возросло после встречи в Аляске между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.
Это испытание не только для НАТО, но и для самого Трампа. И Альянс должен дать более решительный ответ, чем тот, который мы видели до сих пор. Когда 19 дронов, а не один и не два, залетели на территорию Польши, это уже не ошибка и не случайность, а спланированная операция,
– уверен экс-посол США в Украине.
Он объяснил, что действия россиян являются опасными. Однако ситуация может еще ухудшиться, если Россия будет считать, что ей все сойдет с рук. Тогда возможны новые провокации, что приведут к нежелательному прямому столкновению.
Обратите внимание! Аналитики считают, что действия России по нарушению воздушного пространства государств НАТО имеют целью расколоть Европу и США и подорвать единство стран-членов Альянса. Москва демонстрирует таким образом неспособность европейских стран защитить собственное воздушное пространство.
Россияне этими провокациями преследуют две основные цели:
- сбор информации, ведь такие полеты проверяют эффективность противовоздушной обороны НАТО и ее способность отслеживать дроны и истребители;
- попытка показать слабость НАТО, продемонстрировать, что Россия может осуществлять такие провокации и оставаться безнаказанной.
Стивен Пайфер подчеркнул, что НАТО должно объединиться и выработать более жесткий ответ, чтобы остановить российские провокации. Иначе они продолжатся и могут стать еще более опасными.
Инциденты с нарушением воздушного пространства в европейских странах: что происходит?
- В Польшу 10 сентября залетели по меньшей мере 19 российских дронов. В небо были подняты истребители, которые сбили 4 беспилотника.
- В Румынии 13 сентября также зафиксировали российский беспилотник. Для мониторинга воздушной ситуации вылетели истребители, которые сопровождали БПЛА, пока он не исчез с радаров.
- Воздушное пространство Эстонии 19 сентября нарушили 3 российских истребителя МиГ-31, которые находились там 12 минут. Когда поднялись в воздух самолеты НАТО, россияне покинули территорию страны.
- Уже 22 сентября в Дании, Швеции и Норвегии зафиксировали неизвестные дроны. В Копенгагене даже был временно закрыт аэропорт. В Норвегии БПЛА летали над военной базой. Также 28 сентября из-за обнаруженного в норвежском небе дрона пришлось развернуть пассажирский самолет, который летел из Осло в Бардуфосс. Кроме того, из-за пролета дрона была приостановлена работа аэропорта в Тромсе.