У відповідь на іранські атаки: НАТО розгорнуло в Туреччині систему Patriot

НАТО розмістило на сході Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot. Раніше на територію країни залітали балістичні ракети Ірану.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

Що відомо про розміщення Patriot у Туреччині?

У відомстві зазначили, що систему розгортають у Малатьї. Вона має посилити захист повітряного простору країни.

Турецьке міноборони уточнило, що розміщення комплексу відбувається в межах заходів НАТО з посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Це доповнює ті кроки, які Анкара вже здійснює самостійно для гарантування власної безпеки.

“У межах останніх подій у нашому регіоні вживаються необхідні заходи для безпеки наших кордонів і повітряного простору, а також проводяться консультації з НАТО та нашими союзниками, - йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що країна підтримує оборонні можливості на максимально високому рівні, уважно відстежує ситуацію разом із союзниками та продовжуватиме працювати задля забезпечення стабільності й безпеки в регіоні.

Раніше іранські ракети залітали до Туреччини