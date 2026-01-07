Притула дякував, – українка, яка зупинила італійця, показала подарунок із мемною фразою

Українка Дар’я Мельниченко дала гідну відповідь італійцю, який просував свої проросійські погляди й хотів потрапити в Україну. Вчинок дівчини об'єднав тисячі небайдужих громадян, його не обійшли увагою й відомі українці.

Дар'я Мельниченко розповіла 24 Каналу, що після інциденту з нею контактували дуже багато людей, серед них волонтери, військові. До того ж її батько зараз захищає нашу країну на фронті.

До теми Хотів мене вдарити, – українка шокувала деталями скандалу з італійцем, який підтримує Путіна

Подарунок від Притули та вітання на кордоні

Дівчина наголошує, що дуже цінує момент, коли українці об'єдналися, стали дружніми. Хоча приводом для цього стала неприємна ситуація дорогою до України. Громадянин Італії на ім'я Рокко заявив, що підтримує Володимира Путіна й розкритикував політику Володимира Зеленського.

Дар'я вирішила звернутися до прикордонників, які після перевірки, ухвалили рішення не пускати італійця до України. До того ж йому заборонили в'їзд на 3 роки.

Все почалося з того, що я виставила відео на якому сказала фразу: "Я ляжу, але в Україну воно не заїде". Цей вислів став мемом, його поширювали. На кордоні мене зустрів журналіст і подарував цю футболку,

– пригадала дівчина.

Далі журналіст подзвонив до відомого волонтера Сергія Притули, який вирішив особисто подякувати дівчині. Він назвав цю історію феноменальною і відзначив, що дівчина є свідомою та небайдужою українкою. Від себе він також передав подарунок – пляшку вина.

Найкрутіше, що може бути, – це коли людині не байдуже. Я вам хочу щиро за це подякувати. Ваша ініціатива відгукнулася в серцях інших людей. Ви зробили величезну справу,

– сказав Сергій Притула.

Насамкінець Дар'я закликала усіх українців бути об'єднаними й не боятися відстоювати свою думку. Особливо, якщо ви впевнені у своїй правоті.

Обставини скандалу з італійцем