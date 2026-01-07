Притула благодарил, – украинка, которая остановила итальянца, показала подарок с мемной фразой

Украинка Дарья Мельниченко дала достойный ответ итальянцу, который продвигал свои пророссийские взгляды и хотел попасть в Украину. Поступок девушки объединил тысячи неравнодушных граждан, его не обошли вниманием и известные украинцы.

Дарья Мельниченко рассказала 24 Каналу, что после инцидента с ней контактировали очень много людей, среди них волонтеры, военные. К тому же ее отец сейчас защищает нашу страну на фронте.

Подарок от Притулы и поздравления на границе

Девушка отмечает, что очень ценит момент, когда украинцы объединились, стали дружественными. Хотя поводом для этого стала неприятная ситуация по дороге в Украину. Гражданин Италии по имени Рокко заявил, что поддерживает Владимира Путина и раскритиковал политику Владимира Зеленского.

Дарья решила обратиться к пограничникам, которые после проверки, приняли решение не пускать итальянца в Украину. К тому же ему запретили въезд на 3 года.

Все началось с того, что я выставила видео на котором сказала фразу: "Я лягу, но в Украину оно не заедет". Это выражение стало мемом, его распространяли. На границе меня встретил журналист и подарил эту футболку,

– вспомнила девушка.

Далее журналист позвонил известному волонтеру Сергею Притуле, который решил лично поблагодарить девушку. Он назвал эту историю феноменальной и отметил, что девушка является сознательной и неравнодушной украинкой. От себя он также передал подарок – бутылку вина.

Самое крутое, что может быть, – это когда человеку не безразлично. Я вам хочу искренне за это поблагодарить. Ваша инициатива откликнулась в сердцах других людей. Вы сделали огромное дело,

– сказал Сергей Притула.

В конце Дарья призвала всех украинцев быть объединенными и не бояться отстаивать свое мнение. Особенно, если вы уверены в своей правоте.

