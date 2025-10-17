Роками працював на Кремль: у Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста Зуєва
- У Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав важких поранень.
- Іван Зуєв був активним учасником інформаційної війни, підтримував вторгнення в Україну та отримав подяку від Володимира Путіна за свою діяльність.
На тимчасово окупованій частині Запорізької області внаслідок удару дрона загинув російський так званий "воєнкор" Іван Зуєв. Його колега Юрій Войткевич зазнав важких поранень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство РИА Новости.
Читайте також Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня
Що відомо про ліквідацію пропагандиста?
За версією росіян, Іван Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника "під час виконання журналістського завдання".
Пропагандист нібито помер на місці, а його колега Юрій Войткевич був госпіталізований з важкими пораненнями. Смерть Зуєва підтвердив і так званий "губернатор Запорізької області" Євген Балицький.
У РИА Новости додали, що це вже третій випадок загибелі їхнього співробітника на фронті. У 2014 році на сході України загинув "фотокореспондент" Андрій Стенін, а у 2023 – Ростислав Журавльов.
Варто зазначити, що Іван Зуєв був активним учасником інформаційної війни та підтримував вторгнення в Україну. Своє перше відрядження на Донбас він здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році росіянин писав про окупацію Волновахи, Сартани та оточення Маріуполя для російського державного агентства "Sputnik Ближнее зарубежье".
У березні цього року Зуєв отримав особисту подяку від Володимира Путіна за свою діяльність.
Поранений Юрій Войткевич також роками знімав російську пропаганду, за що був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Отечеством".
Росіяни продовжують зазнавати втрат: останні новини
На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах Збройні Сили України знищують військових ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами. За словами Генштабу, підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії.
Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня. Окупанти намагалися прорвати лінію оборони й висадити десант біля населених пунктів Володимирівка та Шахове. Під час відбиття штурму було поранено та ліквідовано приблизно 50 окупантів.
До слова, в НАТО також озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Так, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин.