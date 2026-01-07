Це буде видатним досягненням, – військовий відповів, що насправді змінять кадрові ротації уряду

Призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента є логічним кроком для координації переговорного процесу після відставки Андрія Єрмака. Буданов має налагоджені канали комунікації з міжнародними партнерами та досвід ведення складних переговорів.

Журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін пояснив 24 Каналу, що водночас Михайло Федоров як новий міністр оборони отримав шанс провести системну реформу відомства, адже Міноборони десятиліттями зберігало неефективні радянські практики управління.

Які фактори вплинули на рішення Зеленського?

Після відставки Єрмака виникла потреба призначити нового керівника переговорного треку.

Маючи двох фаворитів – міністра Федорова та керівника ГУР Буданова – він оцінював, хто краще справиться. Вибір на користь Буданова був очевидним, адже той мав власні налагоджені контакти з усіма зацікавленими сторонами ще за часів керівництва Єрмака,

– пояснив Казарін.

Водночас Казарін сподівається, що міністр Федоров зможе впоратися з масштабними проблемами Міноборони, які накопичувалися не лише за часів Олексія Резнікова та Рустема Умєрова.

"Проблеми накопичувалися протягом останніх 50 років інерційного існування відомства, яке зберегло найгірші радянські практики в багатьох сферах. Навіть якщо новому міністру вдасться хоча б частково навести лад у цій системі, це вже буде видатним досягненням", – наголосив експерт.

Що ще відомо про кадрові зміни в уряді?