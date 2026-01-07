Это будет выдающимся достижением, – военный объяснил, что на самом деле изменят кадровые ротации правительства
- Кирилла Буданова назначили главой Офиса Президента для координации переговорного процесса из-за его опыта и налаженных контактов.
- Михаил Федоров как новый министр обороны получил возможность провести системную реформу ведомства, которое сохраняло неэффективные советские практики управления.
Назначение Кирилла Буданова главой Офиса Президента является логичным шагом для координации переговорного процесса после отставки Андрея Ермака. Буданов имеет налаженные каналы коммуникации с международными партнерами и опыт ведения сложных переговоров.
Журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин объяснил 24 Каналу, что в то же время Михаил Федоров как новый министр обороны получил шанс провести системную реформу ведомства, ведь Минобороны десятилетиями сохраняло неэффективные советские практики управления.
Какие факторы повлияли на решение Зеленского?
После отставки Ермака возникла необходимость назначить нового руководителя переговорного трека.
Имея двух фаворитов – министра Федорова и руководителя ГУР Буданова – он оценивал, кто лучше справится. Выбор в пользу Буданова был очевидным, ведь тот имел собственные налаженные контакты со всеми заинтересованными сторонами еще во времена руководства Ермака,
– пояснил Казарин.
В то же время Казарин надеется, что министр Федоров сможет справиться с масштабными проблемами Минобороны, которые накапливались не только во времена Алексея Резникова и Рустема Умерова.
"Проблемы накапливались в течение последних 50 лет инерционного существования ведомства, которое сохранило худшие советские практики во многих сферах. Даже если новому министру удастся хотя бы частично навести порядок в этой системе, это уже будет выдающимся достижением", – подчеркнул эксперт.
Что еще известно о кадровых изменениях в правительстве?
- Владимир Зеленский начал поиск нового руководителя Службы внешней разведки и поручил подготовить список возможных кандидатов.
- Президент не уточнил, какую должность может занять Дмитрий Кулеба, однако медиа предполагают, что его рассматривают на роль главы Службы внешней разведки Украины.
- Зеленский обсудил с Кириллом Будановым ключевые задачи на посту руководителя Офиса Президента, среди которых не фигурирует информационная политика.