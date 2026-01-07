Журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин объяснил 24 Каналу, что в то же время Михаил Федоров как новый министр обороны получил шанс провести системную реформу ведомства, ведь Минобороны десятилетиями сохраняло неэффективные советские практики управления.

Какие факторы повлияли на решение Зеленского?

После отставки Ермака возникла необходимость назначить нового руководителя переговорного трека.

Имея двух фаворитов – министра Федорова и руководителя ГУР Буданова – он оценивал, кто лучше справится. Выбор в пользу Буданова был очевидным, ведь тот имел собственные налаженные контакты со всеми заинтересованными сторонами еще во времена руководства Ермака,

– пояснил Казарин.

В то же время Казарин надеется, что министр Федоров сможет справиться с масштабными проблемами Минобороны, которые накапливались не только во времена Алексея Резникова и Рустема Умерова.

"Проблемы накапливались в течение последних 50 лет инерционного существования ведомства, которое сохранило худшие советские практики во многих сферах. Даже если новому министру удастся хотя бы частично навести порядок в этой системе, это уже будет выдающимся достижением", – подчеркнул эксперт.

Что еще известно о кадровых изменениях в правительстве?