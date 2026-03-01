Накрило з головою: у Карпатах на туристів зійшла лавина

До України поступово йде потепління, тож ситуація на гірських вершинах загострюється через можливі ризики сходженння снігових лавин. Такий випадок днями стався на Чорногорі.

Про таке розповів один з учасників групи туристів, який і сам відчув на собі карпатську лавину.

Що відомо про лавину на Чорногорі в Карпатах?

Група лижників опинилася на схилі Чорногірського хребта саме в момент, коли з гори зійшла потужна лавина. За попередніми даними, одну людину повністю засипало снігом, але товаришам по групі вдалося швидко відкопати її та врятувати.

Інші учасники групи дивом уникли серйозних травм і пошкоджень.

Туристи потрапили під лавину: дивіться відео sasha_gnatyk

Варто зазначити, що ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Карпат упродовж 1 – 2 березня. Тож туристів закликають утриматися від походів у лавинонебезпечні місця.

Яку погоду очікувати українцям в перші дні весни?