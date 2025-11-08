Росіяни просунулися в напрямку Гуляйполя, а Сили оборони біля Новопавлівки: аналіз та карти ISW

Російські військові атакують Україну та намагаються просунутися на деяких ділянках фронту. Однак українські захисники протидіють ворогу.

Зокрема, їм вдалося зберегти позиції або й навіть досягти просувань на півночі Сумської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

7 листопада російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.

та на але не досягли підтвердженого прогресу. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука.

Українські Сили оборони нещодавно просунулися або утримали позиції біля Борової.

Тоді як російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лимана.

Ситуація на фронті в Україні / Карти ISW

Окупанти продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.

але не просунулися вперед. Загарбники нещодавно мали просування у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Вони також продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.

Вони також продовжили наступальні операції в тактичному районі та на але не досягли підтвердженого прогресу. Українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки.

Російські війська продовжували наступальні операції на Великомихайлівському напрямку 7 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.

7 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу. Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 листопада, свідчать про те, що вони захопили Успенівку (на північний схід від Гуляйполя) та, ймовірно, Павлівку (на північ від Успенівки).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 листопада, свідчать про те, що вони захопили Успенівку (на північний схід від Гуляйполя) та, ймовірно, Павлівку (на північ від Успенівки). Росіяни також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Головні події на фронті: що варто знати?