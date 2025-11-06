Й Україна, і Росія просунулися на кількох напрямках: звіт та карти ISW

Як окупанти, так і Сили оборони України мають просування на низці напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Яка ситуація на фронті?
- 5 листопада російські війська атакували в Курській та Сумській областях. Вони нещодавно просунулися на півночі Сумщини та все ще займають Олексіївку.
- Окупанти нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи за 5 листопада свідчать про те, що вони мали успіх поблизу автомагістралі Т-2104 Вовчанськ – Чугунівка. Водночас кадри, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ утримують позиції або нещодавно просунулися поблизу автомагістралі Т-2104 у центрі Вовчанська – району, в якому раніше стверджували, що нібито є росіяни. Вони атакували поблизу Синельникового та Вовчанська 4 та 5 листопада.
- Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 5 листопада, але підтверджених просувань немає. Вони атакували поблизу Хатнього та Бологівки.
- 5 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували в самому Куп'янську, поблизу Дворічанського, Петропавлівки, Піщаного.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Росіяни наступали на Борівському напрямку, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Нової Кругляківки, Борівської Андріївки, Греківки та Новоєгорівки.
- Ворог здійснював наступальні операції на Лиманському напрямку. Підтверджених просувань немає. Атаки фіксувалися у напрямку самого Лимана, поблизу Ярової, Корового Яру, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставок, Карпівки, Мирного, Ямполя.
- 5 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не зробили жодного підтвердженого просування. Вони атакували поблизу самого Сіверська, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Переїзного.
- Російські війська нещодавно незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що сталося це на схід від Катеринівки. Також були атаки поблизу Часового Яру, Оріхового-Василівки, Ступочок, Клебан-Бика, Плещіївки, Олександро-Шултиного, Олександро-Калинового, Щербинівки, Іванопілля, Яблунівки, у напрямку Берестока, біля Русиного Яру, Софіївки.
- Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, а саме на північний схід та південний схід від Шахова. Також геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ утримували позиції або нещодавно просунулися на схід від Шахового – району, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська. Окупанти ж атакували поблизу Шахового, Нового Шахового, Маяка та Заповідного.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Ворожі атаки були в межах самого Покровська, поблизу Сухецького, Родинського, Федорівки, Затишку, Красного Лиману, Гнатівки, Рогу, Мирнограда, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Новопавлівки, Звірового, Котлиного, Удачного та Молодецького.
- 5 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Дачного, Новоукраїнки, Філії, Ялти, Зеленого Гаю та Іванівки.
- Нещодавно українські та російські війська просунулися на Великомихайлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ мали успіхи в південній Олексіївці. Росіяни, схоже, раніше також мали там просування, але пізніше зазнали невдачі. Атаки фіксували біля Піддубного, Січневого, Соснівки, Вороного, Степового, Вишневого, Вербового, Злагоди, Олексіївки та Єгорівки.
5 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Новогригорівки, Привільного, Новоіванівки, Успенівки та Новомиколаївки, а також біля Зеленого Гаю.
Окупанти також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Степового, Приморського, Новоандріївки та Степногірська.
Безуспішні наступальні операції ворога фіксували й на Херсонському напрямку. Він атакував на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту.
Новини фронту
За 5 листопада на фронті зафіксували 276 бойових зіткнень.
У Генштабі повідомляли, що у Покровську стримують окупантів, які намагалися просунутися щонайменше 93 рази, атакуючи поблизу 15 населених пунктів. За 5 листопада там було знищено 94 загарбника, а загальні ж втрати росіян впродовж доби сягнули 119.
Аналітики DeepState зазначали, що Сили оборони відкинули противника поблизу Шахового. Ворог тим часом просунувся поблизу Бологівки, Кам'янки, Володимирівки та Привілля.