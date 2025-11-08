Зокрема, їм вдалося зберегти позиції або й навіть досягти просувань на півночі Сумської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Яка ситуація на фронті?
- 7 листопада російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука.
- Українські Сили оборони нещодавно просунулися або утримали позиції біля Борової.
- Тоді як російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лимана.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.
- Загарбники нещодавно мали просування у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Вони також продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Великомихайлівському напрямку 7 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 листопада, свідчать про те, що вони захопили Успенівку (на північний схід від Гуляйполя) та, ймовірно, Павлівку (на північ від Успенівки).
- Росіяни також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку, але не просунулися.
Головні події на фронті: що варто знати?
8 листопада на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Найгарячіше цієї доби на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках.
Окрім цього, 7 листопада в ISW повідомляли, що росіяни посилюють присутність своїх військ на Покровському напрямку, "імовірно, для закріплення здобутків, отриманих завдяки місіям з інфільтрації та подальшого просування через місто". Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська просунулися на південний схід від села Балаган (на схід від Покровська).
За даними аналітиків DeepState, 5 листопада росіяни просунулися на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині, а Сили оборони – біля Покровська.