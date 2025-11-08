В частности, им удалось сохранить позиции или даже достичь продвижений на севере Сумской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

7 ноября российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука.

Украинские Силы обороны недавно продвинулись или удержали позиции возле Боровой.

Тогда как российские войска недавно продвинулись в направлении Лимана.

Ситуация на фронте в Украине / Карты ISW

Оккупанты продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.

Захватчики недавно имели продвижение в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Украинские и российские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки.

Российские войска продолжали наступательные операции на Великомихайловском направлении 7 ноября, но не достигли подтвержденного прогресса.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Гуляйполя.

Россияне также продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, но не продвинулись.

