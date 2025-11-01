Ворог відійшов від Нового Шахового, але окупував інше село: оновлена мапа DeepState

Російська армія знову окупувала населений пункт на Олександрівському напрямку, що в Дніпропетровській області. Водночас Силам оборони України також вдалося відкинути ворога зі своїх позицій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на оновлену мапу DeepState.

Дивіться також Покращили ситуацію в кількох кварталах: десантники розповіли про оборону Покровська

Де просунулися ЗСУ та окупанти на фронті?

Удень в суботу, 1 листопада, аналітики DeepState оновили карту фронту. Вони зауважили, що українські війська успішно відкинули противника поблизу Нового Шахового, що поблизу Добропілля. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуацію на цій ділянці фронту вдалося стабілізувати. Сили оборони успішно витісняють там ворога.

Нове Шахове звільнили від ворога: карта фронту

Росіяни днями окупували Новогригорівку. Населений пункт розташований за 20 кілометрів від Гуляйполя.

Новогригорівку захопили окупанти: показуємо на карті

Також просування противника зафіксовані одразу в трьох селах, що перебувають у "сірій" зоні. росіяни мали успіхи, зокрема біля Козацького.

Росіяни просунулися на фронті біля Козацького: карта

У Красногірському на олександрівському напрямку також було помітно просування окупантів. Наразі населений пункт ніхто не контролює.

Ворог мав успіхи на Олександрівському напрямку: карта бойових дій

Часткові просування ворога вглиб України також відбувалися в Миролюбівці. Окупанти рухалися в бік Мирнограда та Покровська.

Ситуація біля частково окупованої Миролюбівки: показуємо на карті

Яка ситуація на фронті зараз?