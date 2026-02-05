У росіян колапс на фронті через відключення Starlink: експерт сказав, на які хитрощі можуть піти
- Після обмеження роботи Starlink російські підрозділи зіткнулися зі збоями зв’язку і зупинкою управління на фронті.
- Експерт Павло Лакійчук зазначив, що Росія може спробувати знайти вихід із ситуації, використовуючи хитрощі.
Після різкого обмеження роботи Starlink російські підрозділи на фронті зіткнулися з проблемами, яких давно не мали. У відкритих джерелах з'явилися скарги на збої зв’язку і зупинку управління, а на окремих ділянках бойові дії фактично пригальмували.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому для Росії це стало не просто незручністю. Він також застеріг, що ворог спробує знайти вихід із ситуації і піти на конкретні хитрощі.
Дивіться також Дефіцит буде більший ніж очікувалось: що відбувається в Росії насправді
Чому для росіян це стало катастрофою?
Різке обмеження роботи Starlink вдарило по самій основі управління російськими військами. Супутниковий зв'язок став для противника ключовим інструментом управління і координації, зокрема на передовій.
Нагадаємо! Ілон Маск підтвердив ефективність заходів SpaceX проти несанкціонованого використання Starlink Росією. За словами експерта з публічних комунікацій Юрія Богданова, обмеження доступу для росіян є прагматичним бізнес-рішенням Маска, пов'язаним із репутаційними та фінансовими ризиками. Використання Starlink у інтересах Кремля могло б зашкодити позиціям компанії на західних ринках і поставити під сумнів контроль над продуктом.
Коли доступ до нього зник, це призвело не просто до локальних збоїв, а до системної втрати керованості на окремих напрямках, що одразу відбилося на темпі бойових дій.
Він нагадав, що Starlink обидві сторони використовували ще з 2022 року як швидкий і зручний спосіб організації зв'язку. Згодом противник пішов далі і почав застосовувати ці термінали не лише для командування, а й для передачі даних та керування ударними дронами. Саме це і змусило Україну разом із партнерами шукати технічні рішення, які обмежують можливість такого використання.
Противник теж активно використовував Starlink, у тому числі для систем обміну даними і управління,
– зазначив він.
Лакійчук пояснив, що нинішні обмеження стали наслідком комплексних кроків, а не разовим рішенням. Йдеться про технічні фільтри та контроль доступу, які різко звузили можливості ворога. За його словами, саме тому на багатьох ділянках фронту російські підрозділи змушені були зупиняти штурмові дії й переходити в режим хаотичного реагування.
На які хитрощі може піти противник?
Лакійчук застеріг, що нинішня ситуація не означає остаточного вирішення проблеми. За його словами, Росія вже неодноразово намагалася обходити технічні обмеження і цього разу також шукатиме вразливі місця. Йдеться не про відновлення повноцінного доступу до Starlink, а про спроби використати чужі або неправильно оформлені термінали, щоб частково повернути керованість.
Єдина реальна загроза – це викрадення зареєстрованих українських терміналів,
– пояснив Лакійчук.
Він уточнив, що зараз система працює за принципом жорстких списків: дозволені термінали мають чітку ідентифікацію, а всі інші автоматично відсікаються. Саме тому росіяни не мають власних "білих списків" і фактично опинилися в повній ізоляції. Навіть якщо ворог спробує захопити окремі пристрої, це не змінить загальної картини через масштаб фронту і контроль з боку системи.
У росіян немає білих списків. Є або білий термінал, або чорний, який просто вимикається,
– наголосив експерт.
Для української сторони ключовим викликом залишається дисципліна і своєчасна реєстрація терміналів. За його словами, поодинокі збої виникали саме через затримки з оформленням, але це внутрішнє питання, яке можна вирішити організаційно. Натомість для противника нинішні обмеження означають системну проблему, яку швидко закрити технічними маневрами не вдасться.
Що відомо про ситуацію зі Starlink:
- Україна разом зі SpaceX запровадила систему верифікації терміналів Starlink і заблокувала доступ російським користувачам. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що перша черга терміналів, внесених до "білого списку", вже працює, а процес перевірки триває й оновлюється щодня.
- Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, а для юридичних осіб готують окремий механізм.
- На окремих напрямках фронту російські війська зіткнулися з проблемами управління через блокування Starlink. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" заявив, що порушення зв'язку призвело до втрати координації між підрозділами та тимчасового призупинення штурмових дій.
- Російські військові скаржаться на масові відключення Starlink, які критично впливають на їхню боєздатність. За інформацією Сергія Стерненка, без супутникового зв'язку росіяни втрачають можливість ефективного управління підрозділами та не мають повноцінної альтернативи Starlink. В Україні ж зв'язок працює стабільно за умови проходження обов'язкової верифікації терміналів.