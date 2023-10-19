Для них це вигідно: чому Казахстан увів жорсткі обмеження щодо експорту до Росії

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. В такий спосіб Астана намагається дистанціюватись від Росії.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що це не перший подібний крок Казахстану щодо Росії. Такі заходи Астана вживала й раніше проти Москви.

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Допомагають Україні

Очевидно, що Казахстан ухвалив стратегічне рішення щодо мінімізування торгівля з Росією товарами подвійного призначення. Ці дії Казахстану обмежують можливості Росії та допомагають Україні.

Ці процеси відбуваються через вплив на Казахстан в першу чергу західних країн, зокрема Великої Британії, яка має з ним економічний зв'язок. І для Астани вигідно налагоджувати стосунки та торгувати з Заходом, аніж з Росією.

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Зіграла роль українська дипломатія

З іншого боку зараз налагоджуються міцні відносини Казахстану з Китаєм, і це означає його вихід з-під "парасольки", під яку багато років намагалась його затягнути Росія.

І в контексті переорієнтації Казахстану на Китай, він хоче залишити економічно вигідні відносини з західними країнами, а тому відмовляється від подібної торгівлі з Росією.

В цьому велику роль зіграла українська дипломатія, а також позиція президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва. Він в обличчя говорив Владіміру Путіну, що Казахстан ніколи не визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" і що він підтримує територіальну цілісність України,

– зазначив політолог.

Ця політика Казахстану є свідченням слабкості Росії, яка нічого не може зробити у цій ситуації. А тому Астана вчиняє так, як вважає за потрібне. І це викликає лише безсильну істерику в Росії.

У відповідь російські пропагандисти згадують, що частина території Казахстану – "російські землі" і, мовляв, прийшов час їх "повернути".

"Однак навряд чи такі плани Москви зможуть здійснитись. На форумі "Один пояс – один шлях", на якому був присутній Токаєв, Сі Цзіньпін окремо підкреслив, що Китай завжди буде підтримувати територіальну цілісність та державний суверенітет Казахстану", – пояснив Ігор Рейтерович.

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