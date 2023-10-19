Для них це вигідно: чому Казахстан увів жорсткі обмеження щодо експорту до Росії
Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. В такий спосіб Астана намагається дистанціюватись від Росії.
Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що це не перший подібний крок Казахстану щодо Росії. Такі заходи Астана вживала й раніше проти Москви.
Допомагають Україні
Очевидно, що Казахстан ухвалив стратегічне рішення щодо мінімізування торгівля з Росією товарами подвійного призначення. Ці дії Казахстану обмежують можливості Росії та допомагають Україні.
Ці процеси відбуваються через вплив на Казахстан в першу чергу західних країн, зокрема Великої Британії, яка має з ним економічний зв'язок. І для Астани вигідно налагоджувати стосунки та торгувати з Заходом, аніж з Росією.
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Зіграла роль українська дипломатія
З іншого боку зараз налагоджуються міцні відносини Казахстану з Китаєм, і це означає його вихід з-під "парасольки", під яку багато років намагалась його затягнути Росія.
І в контексті переорієнтації Казахстану на Китай, він хоче залишити економічно вигідні відносини з західними країнами, а тому відмовляється від подібної торгівлі з Росією.
В цьому велику роль зіграла українська дипломатія, а також позиція президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва. Він в обличчя говорив Владіміру Путіну, що Казахстан ніколи не визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" і що він підтримує територіальну цілісність України,
– зазначив політолог.
Ця політика Казахстану є свідченням слабкості Росії, яка нічого не може зробити у цій ситуації. А тому Астана вчиняє так, як вважає за потрібне. І це викликає лише безсильну істерику в Росії.
У відповідь російські пропагандисти згадують, що частина території Казахстану – "російські землі" і, мовляв, прийшов час їх "повернути".
"Однак навряд чи такі плани Москви зможуть здійснитись. На форумі "Один пояс – один шлях", на якому був присутній Токаєв, Сі Цзіньпін окремо підкреслив, що Китай завжди буде підтримувати територіальну цілісність та державний суверенітет Казахстану", – пояснив Ігор Рейтерович.
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Як погіршуються відносини Казахстану та Росії
- Президент Казахстану відмовився від поїздки в Санкт-Петербург на економічний форум. Ймовірною причиною відмови стала позиція Токаєва щодо Євразійського економічного союзу (Казахстану, Росії, Білорусі, Вірменії й Киргизії), який, як вважає лідер Казахстану, розколовся на дві частини. Крім того, він не підтримував ідею так званої "союзної держави" між Росією та Білорусією.
- Раніше Алєксандр Лукашенко пропонував Токаєву приєднатися до Росії та Білорусі у "союзній державі". За це Казахстан міг би отримати розміщення ядерної зброї на своїй території, як це сталося з Білоруссю. Проте Токаєв відмовився від "пропозиції", назвавши її "жартом". Та додав, що потреби в цьому немає, адже є інші платформи для об'єднання країн, зокрема, Євразійський економічний союз.