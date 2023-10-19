Для них это выгодно: почему Казахстан ввел жесткие ограничения по экспорту в Россию

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне. Таким образом, Астана пытается дистанцироваться от России.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что это не первый подобный шаг Казахстана по отношению к России. Такие меры Астана предпринимала и раньше против Москвы.

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Помогают Украине

Очевидно, что Казахстан принял стратегическое решение по минимизации торговли с Россией товарами двойного назначения Эти действия Казахстана ограничивают возможности России и помогают Украине.

Эти процессы происходят из-за влияния на Казахстан в первую очередь западных стран, в частности, Великобритании, которая имеет с ним экономическую связь. И для Астаны важнее налаживать отношения и торговать с Западом, чем с Россией.

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Сыграла роль украинская дипломатия

С другой стороны сейчас устанавливаются прочные отношения Казахстана с Китаем, и это означает его выход из-под "зонтика", под который многие годы пыталась его затянуть Россия.

И в контексте переориентации Казахстана на Китай он хочет оставить экономически выгодные отношения с западными странами, а потому отказывается от подобной торговли с Россией.

В этом большую роль сыграла украинская дипломатия, а также позиция президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева. Он в лицо говорил Владимиру Путину, что Казахстан никогда не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" и что он поддерживает территориальную целостность Украины,

– отметил политолог.

Эта политика Казахстана является свидетельством слабости России, которая ничего не может поделать в этой ситуации. А потому Астана поступает так, как считает нужным. И это вызывает только бессильную истерику в России.

В ответ российские пропагандисты вспоминают, что часть территории Казахстана – "российские земли" и, мол, пришло время "вернуть" их.

"Однако вряд ли такие планы Москвы смогут осуществиться. На форуме "Один пояс – один путь", на котором присутствовал Токаев, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда будет поддерживать территориальную целостность и государственный суверенитет Казахстана", – объяснил Игорь Рейтерович.

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