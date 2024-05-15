Нардеп відповів, коли почнуть карати керівників компаній за неявку їхніх працівників до ТЦК
З 18 травня керівники підприємств нестимуть відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіальних центрів комплектування. Наразі вони лише повинні оповіщати своїх підопічних та про це звітувати в ТЦК.
Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомив член комітету парламенту з питань нацбезпеки Олександр Федієнко, – інформує 24 Канал. За його словами, після 18 травня, керівники підприємств будуть зобов'язані забезпечити явку військовозобов'язаних до ТЦК, інакше на них чекатиме адміністративна відповідальність.
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Нові правила для керівників
Федієнко зазначив, що деталі нових механізмів контролю за явкою військовозобов'язаних ще розробляються. З його слів зрозуміло, що загалом зміни мають на меті забезпечити більш ефективний процес мобілізації.
Коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов'язаний видати ці повістки під розпис, а потім забезпечити явку цих працівників до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність,
– сказав народний обранець.
Зміни в законодавстві спрямовані на підвищення відповідальності керівників за мобілізаційні процеси на підприємствах. Зрозуміло, що це крок у напрямку зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня готовності до відсічі агресії з боку ворога.
Збільшення штрафів для ухилянтів
- Законопроєкт №10379. Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів за ухилення від мобілізації. Це рішення підтримали 256 народних депутатів, проти не голосував ніхто, 4 утрималися.
- Пом'якшення та виправлення. Нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" повідомив, що комітет з правоохоронної діяльності вніс обіцяні зміни, які пом'якшують законопроєкт, видаливши негативні норми.
- Штрафи за порушення. Законопроєкт встановлює штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію, які варіюються від 3 400 до 59 500 гривень залежно від типу порушення та статусу порушника.
- Адміністративна відповідальність. Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас наголосив, що штрафи стосуються адміністративної, а не кримінальної відповідальності, і є першим рівнем відповідальності за ухилення від мобілізації.
- Терміни та санкції. Штраф може бути накладений протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше року з моменту його вчинення.