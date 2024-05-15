Нардеп ответил, когда начнут наказывать руководителей компаний за неявку их работников в ТЦК

С 18 мая руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования. Сейчас они только должны оповещать своих подопечных и об этом отчитываться в ТЦК.

Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, – информирует 24 Канал. По его словам, после 18 мая, руководители предприятий будут обязаны обеспечить явку военнообязанных в ТЦК, иначе их будет ждать административная ответственность.

Смотрите также Беженцы за рубежом не будут массово отказываться от украинского гражданства, – Вениславский

Новые правила для руководителей

Федиенко отметил, что детали новых механизмов контроля за явкой военнообязанных еще разрабатываются. С его слов понятно, что в целом изменения имеют целью обеспечить более эффективный процесс мобилизации.

Когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, он обязан выдать эти повестки под роспись, а затем обеспечить явку этих работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается соответствующая административная ответственность,

– сказал народный избранник.

Изменения в законодательстве направлены на повышение ответственности руководителей за мобилизационные процессы на предприятиях. Понятно, что это шаг в направлении укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего уровня готовности к отпору агрессии со стороны врага.

Увеличение штрафов для уклонистов