Нардеп ответил, когда начнут наказывать руководителей компаний за неявку их работников в ТЦК
С 18 мая руководители предприятий будут нести ответственность за неявку своих военнообязанных работников в территориальные центры комплектования. Сейчас они только должны оповещать своих подопечных и об этом отчитываться в ТЦК.
Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщил член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко, – информирует 24 Канал. По его словам, после 18 мая, руководители предприятий будут обязаны обеспечить явку военнообязанных в ТЦК, иначе их будет ждать административная ответственность.
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Новые правила для руководителей
Федиенко отметил, что детали новых механизмов контроля за явкой военнообязанных еще разрабатываются. С его слов понятно, что в целом изменения имеют целью обеспечить более эффективный процесс мобилизации.
Когда руководитель получает приказ и перечень повесток для работников предприятия, он обязан выдать эти повестки под роспись, а затем обеспечить явку этих работников в соответствующий центр комплектации. Если они не приходят туда, тогда на это предприятие, на это должностное лицо накладывается соответствующая административная ответственность,
– сказал народный избранник.
Изменения в законодательстве направлены на повышение ответственности руководителей за мобилизационные процессы на предприятиях. Понятно, что это шаг в направлении укрепления обороноспособности страны и обеспечения надлежащего уровня готовности к отпору агрессии со стороны врага.
Увеличение штрафов для уклонистов
- Законопроект №10379. Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за уклонение от мобилизации. Это решение поддержали 256 народных депутатов, против не голосовал никто, 4 воздержались.
- Смягчение и исправление. Нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" сообщил, что комитет по правоохранительной деятельности внес обещанные изменения, которые смягчают законопроект, удалив негативные нормы.
- Штрафы за нарушения. Законопроект устанавливает штрафы за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации, которые варьируются от 3 400 до 59 500 гривен в зависимости от типа нарушения и статуса нарушителя.
- Административная ответственность. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил, что штрафы касаются административной, а не уголовной ответственности, и является первым уровнем ответственности за уклонение от мобилизации.
- Сроки и санкции. Штраф может быть наложен в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее года с момента его совершения.