Люди вижили дивом: як виглядає харківська багатоповерхівка, куди росіяни прицільно вгатили вночі

У Харкові російських безпілотник влучив по житловій 9-поверхівці. Внаслідок вибуху зруйнована зовнішня стіна однієї з квартир, пошкоджені скління вікон, автівки. В сусідньому будинку – балкони. На щастя, загиблих нема.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що в пошкодженій квартирі перебувала жінка, яка цю оселю винаймала.

Обстріл Харкова 2 квітня: які наслідки?

Власники зруйнованої квартири у свій час евакуювалися з Харкова та здавали її в оренду. Після звістки про обстріл вони нині повертаються в місто.

Це велике диво, що внаслідок цього удару немає вбитих людей. Квартира знищена. Експертам ще треба буде визначити, наскільки серйозні пошкодження будинку, в якому стані дах,

– розповіла Черненко.

Хоча займання не сталося, але руйнація оселі значна. Під час атаки жінка, в чию квартиру прилетів дрон, перебувала в кімнатах по інший бік будинку. Це врятувало її.

Друзі власників оселі прийшли на допомогу, збирають уцілілі речі, шукають документи. У мешканки цього будинку, яка проживала у сусідній квартирі, медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

"Фрагмент БпЛА влетів у стіну, її дуже покосило, зрізало. Зараз стеля тримається на певних підпірках. Далі буде перевірка стану даху, встановлюватиметься, чи не треба буде розбирати частину будинку", – озвучила Черненко.

Квартира, в яку влучив БпЛА

Зі слів кореспондентки з Харкова, пошкоджена багатоповерхівка розташована у густонаселеному житловому кварталі. Атака відбулась о 22:00.

Отак люди живуть, а потім раптом вибух і все. Хочеться допомогти чим зможу,

– озвучив Валерій, друг власників розбитої квартири.

В ніч на 2 квітня Росія гатила по Харкову декілька разів, починаючи з пізнього вечора. Потім було тимчасове затишшя, о 6:00 ворог продовжив тероризувати місто. Російська армія намагалась здебільшого атакувати Київський район. Були чутні вибухи, зафіксовані пошкодження транспорту.

Росія атакує Харківщину: останні новини