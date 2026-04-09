Збитки – до мільярда гривень: наслідки чергової атаки на університет у Харкові

Російська армія регулярно обстрілює Харків. З 1 по 6 квітня місто перебувало під хвилями ворожих атаках з застосуванням зокрема реактивних безпілотників. Наслідком однієї з таких стало пошкодження Харківського національного аерокосмічного університету.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що удар по вказаному вищому навчальному закладу стався 6 квітня. БпЛА влучив біля центрального входу, за 15 метрів від дверей корпусу. Того дня в місті зафіксовано було 6 влучань.

Дивіться також Просто під час зйомок прилетів КАБ: про реалії Харкова зняли пригодницький фільм

Університет "ХАІ" з 2022 року пережив понад 200 атак

Національний аерокосмічний університет "ХАІ", його центральний корпус, є пам'яткою історичної спадщини, яка сьогодні через російську атаку вкотре пошкоджена: повилітали вікна, вибиті двері. Уламки від "Герані" полетіли на центральний корпус.

На щастя, обійшлося без поранених, бо більшість людей спустилась в укриття. Використовуються підземні освітні локації, де студенти здобувають знання,

– розповіла Черненко.

Центральний корпус університету серйозно пошкоджений. Атак по цьому університету з початку повномасштабного вторгнення було багато. Зі слів кореспондентки з Харкова, мовиться про декілька сотень.

Виконувач обов'язків ректора Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Олексій Литвинов повідомив, що підраховані збитки від всіх попередніх атак, не беручи до уваги останню, становлять 800 мільйонів гривень. З його слів, цифра наближатиметься до 1 мільярда, адже обстріли Росія не припиняє. Оскільки корпус навчального закладу є пам'яткою архітектури, він мав дороговартісні віконні отвори.

Згідно з кримінальними провадженнями, було понад 200 прильотів по території університету. Ми останнім часом дуже сильно просунулись у питанні відновлення, тому прикро, що зараз ми фактично все починаємо з нуля. Однак найголовніше, що люди не постраждали,

– наголосив Литвинов.

Відновлення університету триває, територія закладу після атаки прибрана. Наслідки від попередніх ударів були більш суттєві, тоді постраждало обладнання університету.

Наслідки атаки на "ХАІ" 6 квітня / Фото: Олексій Литвинов

На Харківщині ворог проводить дистанційне мінування

Страждає від російських обстрілів не лише обласний центр, а й Харківська область. На Дергачівщині окупанти здійснюють дистанційне мінування територій населених пунктів, скидають протипіхотні міни, їх радіус ураження становить від 30 до 50 метрів.

В селі Руська Лозова загинув 70-річний водій. Місцеві жителі фіксують, як ворог скидає різними способами міни на території сіл,

– розповіла Черненко.

Зараз у весняний період, коли люди виходять працювати на свої земельні ділянки, вони через такі дії агресора наражаються на небезпеку. Місцева влада закликає людей у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів не наближатися до них і негайно повідомляти про знахідку відповідним службам за телефонними номерами: 101, 102 або 112.

Які наслідки нещодавніх атак по Харківщині?