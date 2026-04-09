Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что удар по указанному высшему учебному заведению произошел 6 апреля. БпЛА попал возле центрального входа, в 15 метрах от дверей корпуса. В тот день в городе зафиксировано было 6 попаданий.

Университет "ХАИ" с 2022 года пережил более 200 атак

Национальный аэрокосмический университет "ХАИ", его центральный корпус, является памятником исторического наследия, который сегодня из-за российской атаки в очередной раз поврежден: повылетали окна, выбиты двери. Обломки от "Герани" полетели на центральный корпус.

К счастью, обошлось без раненых, потому что большинство людей спустилась в укрытие. Используются подземные образовательные локации, где студенты получают знания,

– рассказала Черненко.

Центральный корпус университета серьезно поврежден. Атак по этому университету с начала полномасштабного вторжения было много. По словам корреспондента из Харькова, говорится о нескольких сотнях.

Исполняющий обязанности ректора Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Алексей Литвинов сообщил, что подсчитанные убытки от всех предыдущих атак, не считая последнюю, составляют 800 миллионов гривен. По его словам, цифра будет приближаться к 1 миллиарду, ведь обстрелы Россия не прекращает. Поскольку корпус учебного заведения является памятником архитектуры, он имел дорогостоящие оконные проемы.

Согласно уголовным производствам, было более 200 прилетов по территории университета. Мы в последнее время очень сильно продвинулись в вопросе восстановления, поэтому обидно, что сейчас мы фактически все начинаем с нуля. Однако самое главное, что люди не пострадали,

– подчеркнул Литвинов.

Восстановление университета продолжается, территория заведения после атаки убрана. Последствия от предыдущих ударов были более существенные, тогда пострадало оборудование университета.

Последствия атаки на "ХАИ" 6 апреля / Фото: Алексей Литвинов

На Харьковщине враг проводит дистанционное минирование

Страдает от российских обстрелов не только областной центр, но и Харьковская область. На Дергачевщине оккупанты осуществляют дистанционное минирование территорий населенных пунктов, сбрасывают противопехотные мины, их радиус поражения составляет от 30 до 50 метров.

В селе Русская Лозовая погиб 70-летний водитель. Местные жители фиксируют, как враг сбрасывает различными способами мины на территории сел,

– рассказала Черненко.

Сейчас в весенний период, когда люди выходят работать на свои земельные участки, они из-за таких действий агрессора подвергаются опасности. Местные власти призывают людей в случае обнаружения подозрительных или опасных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать о находке соответствующим службам по телефонным номерам: 101, 102 или 112.

