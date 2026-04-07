Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в центре истории фильма харьковская молодежь. Каждый почувствует незабываемую атмосферу города и поймет, как живет молодежь в прифронтовом городе.

Во время съемок россияне ударили КАБом

По словам Черненко, сам фильм снимали осенью 2025 года в Харькове. Он выйдет в украинский прокат уже 9 апреля.

Интересно, что один из главных героев фильма родом из Харькова. В 2022 году у него отменили выпускной из-за полномасштабного вторжения. Но через три года таки его удалось организовать уже в фильме.

Также часть съемок проходила в метро на Академика Барабашова. Тогда же, 1 октября, Россия ударила КАБом по рынку, который расположен рядом. Все испугались не на шутку. Несколько членов команды тогда получили легкие ранения.

Группа была в это время в метро. Некоторые пошли на перекур. Они были в переходе, не поднимались наверх. Вибрацию эту никогда не забудешь. И эта пауза, пока всех не пересчитали,

– сказал режиссер фильма Артем Литвиненко.

Ситуация в Харькове: последние новости

Россия продолжает бить ударными беспилотниками по Харькову. К примеру, 6 апреля враг ударил "Шахедом" по жилой многоэтажке. В тот же день дрон атаковал одно из учебных заведений в городе. В здании были повреждены окна.

Также 2 апреля российские оккупанты 11 раз ударили по Харькову беспилотниками. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что тогда враг впервые применил по городу реактивные "Шахеды".