Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, в центрі історії фільму харківська молодь. Кожен відчує незабутню атмосферу міста та зрозуміє, як живе молодь у прифронтовому місті.

Під час зйомок росіяни вдарили КАБом

За словами Черненко, сам фільм знімали восени 2025 року у Харкові. Він вийде в український прокат вже 9 квітня.

Цікаво, що один з головних героїв фільму родом з Харкова. У 2022 році у нього скасували випускний через повномасштабне вторгнення. Але через три роки таки його вдалося організувати вже у фільмі.

Також частина зйомок проходила в метро на Академіка Барабашова. Тоді ж, 1 жовтня, Росія вдарила КАБом по ринку, який розташований поруч. Усі злякалися не на жарт. Кілька членів команди тоді зазнали легких поранень.

Група була в цей час у метро. Дехто пішов на перекур. Вони були в переході, не підіймалися нагору. Вібрацію цю ніколи не забудеш. І ця пауза, поки всіх не перерахували,

– сказав режисер фільму Артем Литвиненко.

Ситуація в Харкові: останні новини

Росія продовжує бити ударними безпілотниками по Харкову. До прикладу, 6 квітня ворог вдарив "Шахедом" по житловій багатоповерхівці. Того ж дня дрон атакував один із навчальних закладів у місті. В будівлі були пошкоджені вікна.

Також 2 квітня російські окупанти 11 разів вдарили по Харкову безпілотниками. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що тоді ворог вперше застосував по місту реактивні "Шахеди".