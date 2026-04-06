Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что реактивные дроны значительно быстрее обычных "Шахеды", поэтому люди часто не успевают добежать до укрытия.
Что известно о последствиях атаки по Харькову новыми дронами?
За неделю противник запустил по Харькову более 23 дронов "Герань-3", и еще около десятка обычных "Шахедов". Кроме того, эксперты устанавливают тип дронов еще по десятку обломков. Из-за атаки в городе выбито более 1 200 окон.
Также произошло прямое попадание в многоэтажку, в одном из жилых комплексов. Эксперты проверяют состояние дома, но уже известно, что верхняя плита перекрытия в аварийном состоянии и придется частично разбирать дом. Также повреждены машины и 5 квартир. Пострадали 5 человек: есть раненые и те, кто испытал острую реакцию на стресс.
Кроме того, под ударом был Основянский район, там нанесли удар беспилотником по частному сектору. В городе почти постоянно продолжаются воздушные тревоги.
В Киевском районе Харькова было попадание возле высшего учебного заведения и по открытой местности по частному сектору. Еще одно место удара – территория возле одной из конечных остановок общественного транспорта. На месте ранен 67-летний водитель, мужчину госпитализировали.
Водитель стоял за автобусом, поэтому транспорт прикрыл его. Пассажиров не было. Городской транспорт отправят на ремонт. На местах работают эксперты.
Мужчина забежал в магазин, и у него кровь капала, я оказала ему первую помощь. У него как раз был перерыв, и он стоял пил кофе. Автобус немного прикрыл и мой кабинет. Я сидела работала, было предупреждение, что летит. Но думали, что пролетит... Когда летали обычные "Шахеды", их сбивали. А эти очень быстрые,
– рассказала Тамара Очеретько, бухгалтер магазина.
Новые беспилотники очень быстрые и реагировать на воздушную тревогу харьковчане должны еще оперативнее.
Что еще известно о ситуации в Харьковской области?
- В Харьковской области бойцы ВСУ ликвидировали вражескую огневую систему ТОС-1А "Сонцепёк". Дрон вызвал масштабную детонацию.
- Россияне атаковали Харьков беспилотниками, в результате удара пострадал храм, автомобили и здания.
- В результате атаки россиян повреждена многоэтажка в Шевченковском районе Харькова. В доме разрушена внешняя стена.