Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що удар по вказаному вищому навчальному закладу стався 6 квітня. БпЛА влучив біля центрального входу, за 15 метрів від дверей корпусу. Того дня в місті зафіксовано було 6 влучань.
Університет "ХАІ" з 2022 року пережив понад 200 атак
Національний аерокосмічний університет "ХАІ", його центральний корпус, є пам'яткою історичної спадщини, яка сьогодні через російську атаку вкотре пошкоджена: повилітали вікна, вибиті двері. Уламки від "Герані" полетіли на центральний корпус.
На щастя, обійшлося без поранених, бо більшість людей спустилась в укриття. Використовуються підземні освітні локації, де студенти здобувають знання,
– розповіла Черненко.
Центральний корпус університету серйозно пошкоджений. Атак по цьому університету з початку повномасштабного вторгнення було багато. Зі слів кореспондентки з Харкова, мовиться про декілька сотень.
Виконувач обов'язків ректора Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Олексій Литвинов повідомив, що підраховані збитки від всіх попередніх атак, не беручи до уваги останню, становлять 800 мільйонів гривень. З його слів, цифра наближатиметься до 1 мільярда, адже обстріли Росія не припиняє. Оскільки корпус навчального закладу є пам'яткою архітектури, він мав дороговартісні віконні отвори.
Згідно з кримінальними провадженнями, було понад 200 прильотів по території університету. Ми останнім часом дуже сильно просунулись у питанні відновлення, тому прикро, що зараз ми фактично все починаємо з нуля. Однак найголовніше, що люди не постраждали,
– наголосив Литвинов.
Відновлення університету триває, територія закладу після атаки прибрана. Наслідки від попередніх ударів були більш суттєві, тоді постраждало обладнання університету.
Наслідки атаки на "ХАІ" 6 квітня / Фото: Олексій Литвинов
На Харківщині ворог проводить дистанційне мінування
Страждає від російських обстрілів не лише обласний центр, а й Харківська область. На Дергачівщині окупанти здійснюють дистанційне мінування територій населених пунктів, скидають протипіхотні міни, їх радіус ураження становить від 30 до 50 метрів.
В селі Руська Лозова загинув 70-річний водій. Місцеві жителі фіксують, як ворог скидає різними способами міни на території сіл,
– розповіла Черненко.
Зараз у весняний період, коли люди виходять працювати на свої земельні ділянки, вони через такі дії агресора наражаються на небезпеку. Місцева влада закликає людей у разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів не наближатися до них і негайно повідомляти про знахідку відповідним службам за телефонними номерами: 101, 102 або 112.
Які наслідки нещодавніх атак по Харківщині?
В ніч на 8 квітня Росія атакувала дронами-камікадзе НПЗ у місті Мерефа. Це 5 атака на підприємства з початку повномасштабної війни. Завод зазнав суттєвих пошкоджень. Також постраждали приватні будинки й транспорт.
Вдень 6 квітня ворог атакував Харків, "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку. Як наслідок: пошкоджений дах, скління в квартирах, авто. Того ж дня влучання було зафіксовано по зупинці громадського транспорту. Поранення отримав водій.
4 квітня ворожі БпЛА влучили в Немишлянському районі Харкова, виникла пожежа, постраждало 3 людини. Дрон впав і у Слобідському районі, серез що отримала поранення 11-річна дитина.