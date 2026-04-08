Укр Рус
8 квітня, 11:33
2

Росія вдарила по НПЗ на Харківщині: є значні пошкодження та пожежа

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія здійснила атаку "Шахедами" на НПЗ у місті Мерефа, Харківщина, завдавши значних пошкоджень заводу.
  • Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав; також пошкоджено приватні будинки та автівки.

Уночі 8 квітня Росія гатила "Шахедами" по Харківщині. Внаслідок удару значно пошкоджено нафтопереробний завод у місті Мерефа.

Детальніше про наслідки атаки повідомила керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова для Суспільного.

Що відомо про російський обстріл НПЗ?

Під час атаки 8 квітня російська армія вкотре поцілила "Шахедами" по НПЗ у Харківському районі. За словами Анастасії Чередникової, об'єкт у Мерефі зазнав значних збитків.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, запевнила Чередникова. Проте це вже щонайменше п'ята атака росіян на підприємство з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас вона запевнила, що завод планує відновити роботу.

Ліквідація пожежі після удару по Харківщині / Фото ДСНС

 

Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу – не готові сказати,
– додали на підприємстві.

Також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через атаки у Мерефі було пошкоджено чотири приватні будинки та три автівки.

Останні атаки на Україну

  • Під час атаки проти 8 квітня Повітряні сили ЗСУ зафіксували 176 ворожих безпілотників. Сили ППО знешкодили 146 російських дронів, однак стались влучання 24 БпЛА на 12 локаціях.

  • Зокрема, дрони атакували Одещину. Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. Частково зруйновані склад і господарське приміщення. Попередньо, ніхто не постраждав.

  • Напередодні у селищі Великий Бурлук на Харківщині через російський обстріл сталась пожежа на історичній пам'ятці архітектури XIX століття. Також обійшлось без постраждалих.