Росія вдарила по НПЗ на Харківщині: є значні пошкодження та пожежа
- Росія здійснила атаку "Шахедами" на НПЗ у місті Мерефа, Харківщина, завдавши значних пошкоджень заводу.
- Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав; також пошкоджено приватні будинки та автівки.
Уночі 8 квітня Росія гатила "Шахедами" по Харківщині. Внаслідок удару значно пошкоджено нафтопереробний завод у місті Мерефа.
Детальніше про наслідки атаки повідомила керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова для Суспільного.
Що відомо про російський обстріл НПЗ?
Під час атаки 8 квітня російська армія вкотре поцілила "Шахедами" по НПЗ у Харківському районі. За словами Анастасії Чередникової, об'єкт у Мерефі зазнав значних збитків.
Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, запевнила Чередникова. Проте це вже щонайменше п'ята атака росіян на підприємство з початку повномасштабного вторгнення.
Водночас вона запевнила, що завод планує відновити роботу.
Ліквідація пожежі після удару по Харківщині / Фото ДСНС
Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу – не готові сказати,
– додали на підприємстві.
Також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через атаки у Мерефі було пошкоджено чотири приватні будинки та три автівки.
Останні атаки на Україну
Під час атаки проти 8 квітня Повітряні сили ЗСУ зафіксували 176 ворожих безпілотників. Сили ППО знешкодили 146 російських дронів, однак стались влучання 24 БпЛА на 12 локаціях.
Зокрема, дрони атакували Одещину. Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. Частково зруйновані склад і господарське приміщення. Попередньо, ніхто не постраждав.
Напередодні у селищі Великий Бурлук на Харківщині через російський обстріл сталась пожежа на історичній пам'ятці архітектури XIX століття. Також обійшлось без постраждалих.