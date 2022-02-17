Бізнесмен Олександр Ярославський оприлюднив офіційну заяву до правоохоронців

Президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський опублікував заяву та звернувся до правоохоронців. Мовиться про смертельну ДТП, у якій фігурує бізнесмен.

Текст звернення опублікували на сайті бізнес-групи DCH, засновником якої є Олександр Ярославський. Він заявив, що до цього його змусили дії та закиди представників правоохоронної системи України.

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Що хотів сказати бізнесмен

За словами бізнесмена, він уже 30 років заробляє гроші та інвестує їх у Харківщину. Водночас "манера проведення слідчих дій", де згадується його ім'я "погано вписується у правове поле".

Ярославський зауважив, що видається, ніби винного уже призначили і "підганяють під це доказову базу". Він додав, що це скидається на політичну справу без об'єктивності, але з підкиданням доказів.



Скриншот заяви / Фото з сайту DCH

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