У Харкові ворожий дрон знищив м'ясокомбінат: є жертви та поранені

Зранку 11 березня ворожий дрон вгатив по Шевченківському району Харкова. Ворожа ціль влучила по території цивільного харчового підприємства.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Дивіться також Під Маріуполем вибухнув склад боєприпасів росіян: величезне полумʼя було видно здалеку

Що відомо про атаку на Харків?

Ворожі війська 11 березня близько 8:00 атакували Харків ударним дроном, попередньо типу "Герань-2".

Внаслідок атаки вщент знищено цивільне харчове підприємство у Шевченківському районі міста.

Удар забрав життя двох людей, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі – працівники цього м'ясокомбінату.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці події та документують черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовими,

– додали у прокуратурі.

Детальна інформація щодо масштабів та наслідків атаки уточнюється.

Ворожий дрон знищив м'ясокомбінат: дивіться фото прокуратури