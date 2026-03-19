Суддя, яка збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові, постане перед судом

У Харків завершили досудове розслідування у справі ДТП за участі судді, яка збила двох неповнолітніх дівчат. Обвинувальний акт уже передано до суду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Що відомо про подробиці справи?

Аварія сталася 18 грудня 2025 року на вулиці Дудинській. За даними слідства, водійка не зменшила швидкість і не зупинилася перед нерегульованим пішохідним переходом, попри те, що діти вже переходили дорогу. Унаслідок наїзду постраждали дівчата віком 13 та 14 років, які отримали тяжкі травми.

14-річна потерпіла досі перебуває в реанімації без свідомості, тоді як молодша дівчина отямилася у січні 2026 року і наразі проходить реабілітацію.

Слідчі встановили, що водійка мала технічну можливість уникнути ДТП – жодних перешкод чи несправностей транспортного засобу не виявлено. Їй інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша наголосив, що у справах, де постраждали діти, відповідальність є особливо високою. За його словами, прокуратура разом із ДБР провела ретельне розслідування та має забезпечити об'єктивний розгляд справи в суді.

