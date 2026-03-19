Суддя, яка збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові, постане перед судом
- Суддя, яка збила двох дівчат на пішохідному переході у Харкові, постане перед судом, оскільки обвинувальний акт вже передано до суду.
- Аварія сталася через те, що водійка не зменшила швидкість перед нерегульованим переходом, внаслідок чого постраждали дівчата віком 13 та 14 років, одна з яких досі без свідомості.
У Харкові завершили розслідування ДТП, у якій суддя збила двох дівчат на пішохідному переході. Обидві отримали тяжкі травми, одна з них досі перебуває без свідомості.
У Харків завершили досудове розслідування у справі ДТП за участі судді, яка збила двох неповнолітніх дівчат. Обвинувальний акт уже передано до суду. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Дивіться також У ДТП під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко
Що відомо про подробиці справи?
Аварія сталася 18 грудня 2025 року на вулиці Дудинській. За даними слідства, водійка не зменшила швидкість і не зупинилася перед нерегульованим пішохідним переходом, попри те, що діти вже переходили дорогу. Унаслідок наїзду постраждали дівчата віком 13 та 14 років, які отримали тяжкі травми.
14-річна потерпіла досі перебуває в реанімації без свідомості, тоді як молодша дівчина отямилася у січні 2026 року і наразі проходить реабілітацію.
Слідчі встановили, що водійка мала технічну можливість уникнути ДТП – жодних перешкод чи несправностей транспортного засобу не виявлено. Їй інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша наголосив, що у справах, де постраждали діти, відповідальність є особливо високою. За його словами, прокуратура разом із ДБР провела ретельне розслідування та має забезпечити об'єктивний розгляд справи в суді.
Що відомо про інші трагічні ДТП, які траплялися в Україні нещодавно?
Сержанта Національної гвардії засудили до 6 років ув'язнення за смертельну ДТП на Полтавщині під час нетверезої гонитви за автомобілем. Винуватець аварії також має сплатити майже мільйон гривень матеріальної та моральної компенсації дружині загиблого лейтенанта.
25-річного прокурора, який збив двох дітей у Львові, взяли під варту на 60 діб з можливістю застави у 266 240 гривень. Відомо, що аварія сталася 24 лютого, внаслідок якої 14-річна дівчина загинула, а її 10-річного брата госпіталізували. Прокурору загрожує до восьми років ув'язнення.
У лютому 2026 року на автодорозі Н-14 під Кропивницьким зіткнулися двоповерховий автобус та вантажівка, внаслідок чого загинули обидва водії. Водій автопоїзда виїхав на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення та пожежі.