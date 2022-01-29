Хакер представлявся дівчиною на сайтах знайомств і виманював гроші з карток

У Харкові правоохоронці викрили на кіберзлочині 20-річного хлопця. Він привласнював гроші з карток людей, що відвідували сайти знайомств.

Шахрай розміщував оголошення на сайтах знайомств, вказуючи, що він дівчина. На цій схемі підступно й виманював гроші.

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Жертви купували квитки і втрачали гроші

Переписуючись із жертвою, зловмисник пропонував разом піти у кіно, на концерт чи в театр. Щоб буцімто купити квитки на подію, відправляв у месенджері посилання на фішинговий сайт з продажу онлайн-квитків.

Коли потерпілі їх купували, то заповнювали форму, зазначаючи реквізити своїх банківських карток. Так зловмисник отримав доступ до персональних даних та приватної інформації щодо банківських карток постраждалих. Тоді він за допомогою різних платіжних систем перераховував гроші на свої рахунки.



Зловмисник виманював гроші злочинним шляхом / Фото Нацполіції

Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Порушили кримінальну справу про шахрайство.

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