Харків підтримує вся Україна та міжнародні партнери, – Терехов про гуманітарну допомогу

Росія продовжує нещадно обстрілювати Харків, зокрема ракетами та "Градами". Водночас місту допомагають абсолютно зі всіх куточків України та українські іноземні партнери.

Про це під час звернення ввечері 3 березня заявив мер Харкова Ігор Терехов. Чиновник – упевнений, що місто обов’язково переможе.

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Величезна допомога України та світу

За словами Терехова, до Харкова йде величезна гуманітарна допомога – абсолютно зі всіх міст України. Також долучилися до такої ініціативи й іноземні партнери України.

Ми одразу ж її роздаємо вам. Ми будемо триматися. Ми витримаємо це випробування. І ми обов’язково переможемо. Тому що це місто Харків. Тому що ми – харків’яни, ми – разом. І це найголовніше,

– наголосив мер Харкова.

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Повне звернення Ігоря Терехова про ситуацію в Харкові: дивіться відео

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