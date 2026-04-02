На Харківщині вантажівка зіткнулася з пасажирським потягом: водію надають допомогу

На Харківщині поблизу станції Коломак пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним автомобілем. Інцидент стався в четвер, 2 квітня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Чи є постраждалі в ДТП?

В Укрзалізниці зазначили, що зіткнення спричинив саме вантажний автомобіль.

На щастя, машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом'якшити удар: за попередньою інформацією, минулося без постраждалих серед пасажирів. Натомість водієм зараз займаються медики.

Внаслідок інциденту також було пошкоджено локомотив і, як мінімум, один з вагонів поїзда.

Рейси харківського напрямку прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками, готуємо резервні вагони для пасажирів поїзда №21/22 у напрямку Львова,

– додали в Укрзалізниці.

У компанії закликали пасажирів слідкувати за офіційними повідомленнями щодо розкладу.

