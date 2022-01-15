У Харкові вітер розірвав прапор України на найвищому флагштоку Європи

Потужний вітер у Харкові пошкодив прапор України, розташований на найвищому флагштоку Європи. Величезне полотнище розірвало на 2 частини.

Синоптики попереджали про погіршення погоди у Харкові 14 січня. Через це там вирішили в черговому режимі приспустити прапор.

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У Харкові вітер розірвав величезний прапор України

Однак пориви вітру виявилися набагато сильнішими, ніж очікували. У зв'язку з цим прапор України, який майорить на найвищому флагштоку Європи, розірвало на 2 частини.

Вітер пошкодив прапор України у Харкові: дивіться відео

Вже 15 січня порваний прапор змінили на запасний. Адже одразу виготовили 2 стяги, аби була можливість заміни.

Прапор України знову на флагштоку: дивіться відео

Величезний стяг у Харкові: що про нього відомо

Перед Днем незалежності, а саме 23 серпня 2021 року, у Харкові урочисто підняли прапор на найвищому флагштоку в Європі.

Ширина прапора – 22, 5 метра, а довжина – 15 метрів. Висота флагштока, на якому встановили стяг, – 101 метр.

Вартість флагштока оцінюють у 24,5 мільйона гривень.

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