У Харкові вітер розірвав прапор України на найвищому флагштоку Європи
15 січня 2022 , 13:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "ХС. Харьков"
Потужний вітер у Харкові пошкодив прапор України, розташований на найвищому флагштоку Європи. Величезне полотнище розірвало на 2 частини.
Синоптики попереджали про погіршення погоди у Харкові 14 січня. Через це там вирішили в черговому режимі приспустити прапор.
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У Харкові вітер розірвав величезний прапор України
Однак пориви вітру виявилися набагато сильнішими, ніж очікували. У зв'язку з цим прапор України, який майорить на найвищому флагштоку Європи, розірвало на 2 частини.
Вітер пошкодив прапор України у Харкові: дивіться відео
Вже 15 січня порваний прапор змінили на запасний. Адже одразу виготовили 2 стяги, аби була можливість заміни.
Прапор України знову на флагштоку: дивіться відео
Величезний стяг у Харкові: що про нього відомо
- Перед Днем незалежності, а саме 23 серпня 2021 року, у Харкові урочисто підняли прапор на найвищому флагштоку в Європі.
- Ширина прапора – 22, 5 метра, а довжина – 15 метрів. Висота флагштока, на якому встановили стяг, – 101 метр.
- Вартість флагштока оцінюють у 24,5 мільйона гривень.
Наслідки негоди в Україні 14 січня
- Сильний вітер пообривав лінії електропередач, зірвав дахи з будинків та навіть розірвав найбільший в Україні банер із зображенням Степана Бандери у Тернополі.
- У Львові у цей день вдарив грім та спалахнула блискавка.
- Потужний вітер у багатьох містах повалив головні ялинки. Новорічні красуні та прикраси постраждали у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Львівській областях.
- У Києві від пориву вітру впав великий дуб та електроопори. Дерево понівечило аж 14 автомобілів, в одному з яких були люди. На жаль, загинув чоловік.
- На Чернігівщині без світла залишилися 184 населені пункти. А у селищі Сосниця з будівлі дитячого садка зірвало дах.
- Синоптики прогнозують шквальні вітри й 15 січня.